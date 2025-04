Junior Super Jarama: il restomod esclusivo di Totem Automobili si ispira a un'Alfa Romeo iconica

La Junior Super Jarama è l'ultima creazione di Totem Automobili, azienda italiana specializzata in restomod di alto livello (qui, la pagina web di Totem Automobili).

Junior Super Jarama: il resotmod costruito da Totem Automobili

Infatti, ci sono i restomod, che si basano più o meno bene su modelli classici, ma poi ci sono le repliche che ti fanno riconsiderare cosa significa costruire alla perfezione un’auto con elementi di design e di tecnologia moderni partendo da un esemplare d'epoca (guarda questo restomod di Totem Automobili)

E il team italiano rientra esattamente in quest'ultima categoria. Potreste non avere familiarità con la piccola azienda italiana, ma ha costruito uno dei restomod più sbalorditivi basati su Alfa Romeo mai visti prima (qui, il sito web Alfa Romeo con i modelli attuali).

Junior Super Jarama: celebra la vittoria di Alfa Romeo Junior GTA 1300 del 1972 in Spagna

La celebrazione di un’impresa

Questo modello prende il nome dal circuito di Jarama, dove l'Alfa Romeo GTA Junior 1300 conquistò la vittoria nell'European Touring Car Championship del 1972. Basata proprio su quell'auto, la Junior Super Jarama si distingue per dettagli esclusivi che la rendono un’auto unica tra le 40 unità previste dalla produzione.

Colorazione classica e finiture al top

La carrozzeria in fibra di carbonio contribuisce a contenere il peso in 1.180 kg ed è rifinita in Blu Cervino, un colore elegante che si sposa con i badge laterali finemente lavorati. Questi ultimi combinano l’iconico Trifoglio Alfa Romeo con la scritta ''Jarama'', sottolineando il legame con la tradizione sportiva del marchio.

Junior Super Jarama: il badge con il Trifoglio Alfa Romeo e il nome del circuito spagnolo

L'interno della Junior Super Jarama riflette l’eccellenza artigianale di Totem Automobili. La totale possibilità di configurazione consente di ritagliasri su misura gli interni. In questo caso, i sedili, il cielo dell’abitacolo e i pannelli laterali sono rivestiti in pelle Connolly Cognac, abbinata a tessuto che riprende il nome di alcune città italiane come Milano, Roma, Napoli, Treviso e altre a seconda della sfumatura, mentre dettagli in alluminio e fibra di carbonio aggiungono un tocco di esclusiva modernità.

Cronografi Tag Heuer per un tocco heritage

Tra le particolarità, spiccano due cronografi vintage Tag Heuer sul lato passeggero, un omaggio all’epoca d’oro delle corse automobilistiche.

Junior Super Jarama: i due cronografi Tag Heuer dinanzi al passeggero

Al centro della console spicca il cambio manuale a sei marce con meccanismo a vista, che esalta il carattere sportivo della vettura. Questa combinazione di elementi classici e moderni rende la Junior Super Jarama un’auto dal fascino senza tempo.

Il cuore della Junior Super Jarama è un motore V6 biturbo da 2,8 litri sviluppato da Italtecnica. Questo propulsore, dotato di sei corpi farfallati individuali e iniezione diretta e indiretta, è disponibile in due varianti di potenza:

Versione base: 600 CV/7.200 giri e 700 Nm/3.000-6.000 giri

Versione potenziata: 750 CV/8.300 giri e 850 Nm/3.500-6.000 giri

L’esemplare specifico della Jarama sviluppa 670 CV, come indicato da una targhetta nell’abitacolo.

Junior Super Jarama: il motore V6 biturbo di questo esemplare eroga 670 CV

Tutta la potenza va sull’asse posteriore

La trazione è posteriore e il differenziale autobloccante assicura un’ottima gestione della cavalleria. Il cambio manuale con schema transaxle enfatizza il piacere di guida, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente.

Totem Automobili non ha comunicato il prezzo esatto della Junior Super Jarama, ma la GT Super, nella sua configurazione base, parte da 539.000 euro. Gli optional e le personalizzazioni possono far salire il costo fino a 600-650.000 euro, rendendola un’auto destinata a pochi appassionati e collezionisti.

E a voi piace questa splendida GT Super Jarama di Totem Automobili? Vi convincono le repliche moderne ispirate alle automobili che hanno fatto la storia di un marchio? Fatecelo sapere.

Junior Super Jarama: il resotmod italiano fa parte di una serie limitata di 40 pezzi

Qual è la base della Junior Super Jarama?

La Junior Super Jarama è basata sulla Alfa Romeo Junior GTA 1300, reinterpretata con tecnologie moderne e materiali di pregio.

Quanti esemplari verranno prodotti?

Totem Automobili prevede di realizzare solo 40 esemplari della Junior Super Jarama, rendendola un modello esclusivo.

Quali sono le caratteristiche principali del motore?

Il V6 biturbo da 2,8 litri sviluppa 600 o 750 CV, con una versione specifica per la Jarama da 670 CV e 700 Nm di coppia.

Quanto costa la Junior Super Jarama?

Il prezzo di partenza della GT Super è di 539.000 euro, ma con personalizzazioni può superare i 650.000 euro.

Quali materiali sono utilizzati per gli interni?

L’abitacolo è rifinito con pelle Connolly Cognac e tessuto, alluminio e fibra di carbonio, con dettagli esclusivi come i cronografi Tag Heuer vintage.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 01/04/2025