Si aprono gli ordini di nuova Renault 4 E-Tech Electric. Scopri quando arriva e quanto costa

La Renault ha annunciato l'apertura dei preordini in Italia per la Renault 4 E-Tech Electric, un crossover elettrico che richiama l'iconica R4 del 1961. Dal 12 marzo (già dal 4 marzo per i clienti R4 R Pass) sarà possibile ordinarla in due motorizzazioni e tre versioni.

Questo modello combina elementi di design retrò con soluzioni tecnologiche moderne, offrendo un abitacolo versatile e una soglia di carico del bagagliaio (da 420 litri) posta a soli 61 cm da terra, facilitando l'accesso al vano posteriore.

L'esperienza di bordo è assicurata anche dal sistema d'infotainment hi-tech OpenR Link con Google integrato. Quest’ultimo è arricchito da oltre 50 App, servizi connessi e Reno, l’avatar di Renault, corredato da ChatGPT. Allora, scopriamo come si articola il listino.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: dal 12 marzo si può ordinare il crossover a betterie

La gamma si articola in due versioni principali con due tagli di batteria:

Urban Range: disponibile esclusivamente nell'allestimento Evolution, monta un motore da 120 CV, una batteria da 40 kWh e garantisce un'autonomia di 308 km.

Comfort Range: offerta negli allestimenti Evolution, Techno e Iconic, è equipaggiata con un motore da 150 CV, una batteria da 52 kWh e un'autonomia di 408 km.

Ricarica AC e CC

I tempi di ricarica variano in base alla capacità della batteria e alla potenza della fonte utilizzata:

Corrente alternata (11 kW): Batteria da 52 kWh: 3 ore e 13 minuti per passare dal 15% all'80% di carica. Batteria da 40 kWh: 2 ore e 37 minuti per la stessa percentuale.

Corrente continua: Urban Range: supporta una ricarica fino a 80 kW, con un tempo di 30 minuti per passare dal 15% all'80%. Comfort Range: supporta fino a 100 kW, con lo stesso tempo di ricarica.



Nuova Renault 4 E-Tech Electric: due versioni, batterie da 40 o 52 kW e tre allestimenti

Caricabatterie bidirezionale V2L

La Renault 4 E-Tech Electric è inoltre dotata di un caricabatterie bidirezionale (11 kW) che consente la funzione V2L (vehicle-to-load), permettendo di alimentare dispositivi esterni a 220 V.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: potenza di 120 CV o 150 CV e autonomia fino a 408 km

Gli allestimenti disponibili offrono una serie di equipaggiamenti:

Evolution: Frenata di emergenza attiva. Cruise control. Ricarica smartphone wireless. Compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Climatizzatore automatico. Sensori di parcheggio posteriori. Sistema multimediale con touchscreen da 10,2 pollici.

Techno (aggiunge a Evolution): Cerchi in lega diamantati da 18 pollici. Logo illuminato. Barre sul tetto (se non presente il tetto in tela). Cruise control adattivo. Freno di stazionamento con funzione Auto Hold. Sedili anteriori regolabili manualmente a 6 vie. Illuminazione ambientale. Retrovisore interno elettrocromico.

Iconic (aggiunge a Techno): Sedili anteriori riscaldabili. Regolazione lombare elettrica per il conducente. Volante riscaldabile. Selleria trapuntata in tessuto 100% riciclato. Tetto nero. Vetri oscurati. Cerchi in lega ''Parisienne'' da 18 pollici. Sensori di parcheggio anteriori e laterali. Assistenza al parcheggio.



Nuova Renault 4 E-Tech Electric: prezzi da 29.900 euro a 36.900 euro

I prezzi di listino per la gamma Renault 4 E-Tech Electric sono i seguenti:

Urban Range Evolution: da 29.900 euro.

Comfort Range Evolution: da 32.900 euro.

Comfort Range Techno: da 34.900 euro.

Comfort Range Iconic: da 36.900 euro.

Le tinte carrozzeria monotono hanno un costo aggiuntivo di 950 euro, mentre quelle bicolore richiedono un supplemento di 1.400 euro. Mentre le versioni Plein Sud, con tetto apribile elettrico in tela, saranno disponibili nel corso dell’anno.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: l'abitacolo esclusivo e hi-tech del crossover alla spina

Tra i pacchetti opzionali disponibili:

Winter Pack (volante e sedili anteriori riscaldabili): 550 euro.

Extended Grip Pack (modalità Snow & All-Terrain): 650 euro.

Pack Parking (sensori di parcheggio anteriori e laterali, assistenza al parcheggio): 350 euro.

Easy Drive Pack (cruise control adattivo avanzato): 850 euro.

Nuova Renault 4 E-Tech Electric: design neo-retrò e abitacolo versatile

La Renault 4 E-Tech Electric rappresenta un connubio tra passato e futuro, offrendo soluzioni moderne senza dimenticare le radici storiche del marchio. Vi piace l’operazione amarcord in chiave contemporanea? Cosa ne pensate di questa interpretazione elettrica della leggendaria R4? Secondo voi i prezzi sono giusti? Fatecelo sapere!

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/03/2025