Nuova Honda ZR-V 2026 svelata in Giappone: ecco come cambia

In Giappone l’hanno appena rinfrescata, ed è quel classico ''trucco e parrucco'' che serve a tenere alta l’attenzione su un modello che, dalle nostre parti, gioca un ruolo fondamentale nel listino Honda.

Parliamo della ZR-V, il SUV che si piazza esattamente nel ''buco'' tra la piccola HR-V e la corazzata CR-V. Dopo quattro anni di onorata carriera, la casa di Tokyo ha deciso che era ora di dare una scossa alla gamma 2026, partendo proprio dal mercato di casa.

Ma attenzione: non aspettarti rivoluzioni estetiche da strapparsi i capelli. Qui si lavora di fino, con aggiornamenti mirati che puntano tutto su dotazioni, stile e una scelta di campo netta sul motore (di cui però si accorgeranno solo in Giappone).

Nuova Honda ZR-V 2026 Z Black Style, 3/4 posteriore

Addio benzina puro: ora è solo e:HEV

Per come la conosciamo in Italia, dove l'unica ZR-V in vendita è l'ibrida da 2.0 litri e184 CV, non cambia proprio nulla. Ma proprio qui sta la notizia: anche sul mercato giapponese, la variante e:HEV diventerà l'unica proposta, mentre va a scomparire definitivamente il 1.5 turbo benzina.

La gamma diventa insomma 100% Full Hybrid, con quelpowertrain che conosciamo così bene: fluido, efficiente e con quella risposta quasi da elettrica che rende la guida nel traffico meno stressante.

Per i giapponesi resta la scelta tra trazione anteriore o integrale AWD, opzione che in Italia non è mai stata introdotta. Chissà se con il facelift cambierà qualcosa?

Nuova Honda ZR-V 2026 Cross Touring, l'interno

Cross Touring: il SUV si dà all'avventura

I nomi degli allestimenti - così come gli allestimenti stessi - possono cambiare da un Paese all'altro. Sappiamo però che in Giappone la vera novità a listino si chiama Cross Touring.

Se la versione ''Z'' (quella di punta) conferma la griglia a listelli verticali che ricordano quella delle versioni italiane, la Cross Touring ruba lo stile alla cugina americana (che colà si chiama HR-V, creando non poca confusione con la nostra HR-V, tutta diversa).

Cosa cambia? Arriva la griglia a nido d'ape, paraurti più muscolosi e protezioni in plastica grezza che fanno subito outdoor. Ci sono poi piastre sottoscocca in stile alluminio, cerchi da 18'' in nero opaco e la nuova tinta Desert Beige Pearl, accoppiata agli interni in pelle beige con cuciture arancioni.

Nuova Honda ZR-V 2026 Cross Touring, volante e strumentazione

Interni e tecnologia: Google sale a bordo

Dentro la musica cambia poco nel design, ma molto nella sostanza. Arriva l'infotainment da 9 pollici con Google Built-in (finalmente!), il che significa mappe e assistente vocale sempre sul pezzo senza dover per forza litigare con i cavetti dello smartphone.

Di serie ci sono anche strumentazione digitale da 10,2'', l’impianto Bose da 12 altoparlanti (sulla top di gamma) e la telecamera multi-view.

Per chi ama il ''total black'', resta confermata la versione Black Style: tutto nero, fuori e dentro, dai cerchi Berlina Black alle finiture della carrozzeria. Cattiva quanto basta per non passare inosservati al centro commerciale.

Nuova Honda ZR-V Cross Touring

Prezzi e logica di mercato

In Giappone il listino attacca a circa 20.000 euro (al cambio attuale) per la base, fino a sfiorare i 26.000 euro per la Cross Touring AWD. C’è stato un leggero aumento, giustificato da Honda con i soliti costi di logistica e materie prime che ormai sono il mantra di ogni costruttore.

Cosa ci dice questo per l'Italia? Probabilmente vedremo questi aggiornamenti (specialmente il nuovo infotainment e la versione Cross Touring) arrivare nei concessionari europei entro la fine dell'anno o l'inizio del prossimo.

Ma quanto ai prezzi, possiamo attenderci quasi un raddoppio rispetto ai prezzi del mercato giapponese, visto che l'attuale ZR-V va da 42.300 a 45.900 euro (guarda il configuratore ufficiale).

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/03/2026