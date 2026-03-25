Terremoto nel progetto Sony Honda Mobility: cancellata la berlina elettrica Afeela 1

La frenata di Honda sull'elettrico ha portato all'interruzione dello sviluppo e del lancio del primo modello

Ve la ricordate la joint venture tra Honda e Sony chiamata ''Sony Honda Mobility'' ? L'obiettivo era quello di realizzare auto elettriche premium per il mercato americano e giapponese che combinassero il meglio delle tecnologie sviluppate dalle due aziende. Nel corso dell'ultimo CES di Las Vegas c'è stato un aggiornamento sulla strategia della joint venture e abbiamo visto la versione di pre-produzione di Afeela 1 pronta ad arrivare sul mercato della California entro l'anno, oltre a un prototipo di un SUV elettrico che sarebbe arrivato in futuro. Bene, dimenticatevi di tutto perché i progetti di entrambi i modelli sono stati cancellati.

Cosa sta succedendo?

In realtà, c'era alcune avvisaglie che avevano fatto pensare che si potesse arrivare ad un epilogo simile. Quali? Negli ultimi tempi Honda ha annunciato un importante cambiamento della sua strategia di elettrificazione, per focalizzarsi maggiormente sull'ibrido. Tra le nuove politiche di Trump sulle auto elettriche e la maggiore concorrenza della Cina, la casa automobilistica giapponese ha dovuto fare un passo indietro e cambiare strategia che comunque costerà molto in termini economici. Tra le più dirette conseguenze, lo stop a modelli come Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV e Acura RSX in arrivo proprio sul mercato degli Stati Uniti.

Questo netto cambio di strategia aveva fatto temere che ci potessero essere conseguenze anche per il progetto della joint venture Sony Honda Mobility che adesso si sono concretizzate. Dunque, è stata annunciata l'interruzione dello sviluppo e del lancio del primo modello, Afeela 1, e del secondo modello. Un vero ''terremoto'', pensando che la prima vettura della joint venture era già preordinabile da diverso tempo. Modello comunque non dal prezzo contenuto dato che si partiva da 89.900 dollari.

SHM Afeela avrà guida autonoma di livello 3

Quale futuro per Sony Honda Mobility?

Sony e Honda continueranno a discutere e valutare il futuro di Sony Honda Mobilty (SHM), tenendo conto dello scopo iniziale della creazione della joint venture e del contesto attuale del mercato dei veicoli elettrici, e intendono annunciare congiuntamente, non appena possibile, la direzione futura di SHM, il suo posizionamento a medio e lungo termine e il suo contributo al futuro della mobilità.

Così è riportato sul comunicato. Dunque, non possiamo escludere che la joint venture possa venire addirittura sciolta. Non rimane che attendere novità da parte di Honda e Sony sul futuro della loro partnership.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026