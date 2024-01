Afeela: lo zampino di Poliphony nell'auto elettrica di Sony e Honda

La notizia ve l'avevamo già data un anno fa, quando Sony e Honda avevano annunciato la collaborazione per realizzare insieme l'auto elettrica chiamata Afeela. La joint venture Sony Honda Mobility, o SHM, torna al Consumer Electronics Show con un prototipo aggiornato, annunciando la partnership con gli autori di Gran Turismo Polyphony Digital: ''Lo scopo di questa partnership è quello di sviluppare veicoli che fondono il virtuale e il reale, principalmente nell’area dei sensi e delle emozioni umane, combinando la tecnologia di simulazione di Polyphony Digital con lo sviluppo di veicoli reali da parte di SHM'', fa sapere la Compagnia.

Sony Honda Mobility (SHM) Afeela, il volante a cloche

VIDEOGAME CONNECTION Gran parte dello sviluppo delle nuove auto viene già svolto utilizzando simulatori, realtà virtuale e altre tecnologie digitali, ma evidentemente l'apporto di Poliphony mira a sviluppare l'interfaccia uomo-macchina per rendere l'esperienza sempre più immersiva e arricchita di elementi digitali. E se anche lo stunt organizzato da Sony nel 2020, quando ha portato sul palco la concept Vision-S che anticipava Afeela guidandola con un controller della PS5, non avrà alcuna applicazione nel prodotto di serie, sappiamo che il sistema di infotainment dell'auto è stato sviluppato con Epic Games e utilizza Unreal Engine 5.3, per dare quella che SHM pubblicizza come un'esperienza di gioco in auto senza precedenti.

DEBUTTO VIRTUALE L'altro lato della medaglia è che lo sviluppo congiunto di veicoli reali, darà a Poliphony Digital le competenze per progettare auto virtuali sempre più realistiche e, di conseguenza, anche più divertenti da giocare. Infine c'è il risvolto promozionale, che nell'immediato si concretizza nel debutto di Afeela nel parco auto di Gran Turismo 7 entro la fine del 2024 (guardate il video qui sopra): preludio alla sua commercializzazione negli Stati Uniti, dove verrà prodotta, a partire dal 2026.

SHM Afeela, il frontale ridisegnato al CES 2024

COME CAMBIA IL LOOK Rispetto al prototipo 2023, l'Afeela mostrata al CES 2024 ha un frontale leggermente ridisegnato, con una striscia nera a dare un look più grintoso e sportivo e a mettere in risalto la striscia luminosa che l'attraversa da parte a parte. Le retrocamere lasciano ora il posto a specchietti laterali tradizionali (anche se ai lati della plancia permangono due monitor che potrebbero sottintenderne la presenza) e i sottili montanti del tetto visti lo scorso hanno ora sezioni più robuste. Rimane il padiglione a effetto ''bolla di vetro'' che tanto caratterizzava il concept. Mentre al posteriore si nota un paraurti più voluminoso e quello che sembra essere uno spoiler attivo, su cui la Casa non ha per ora fornito dettagli.

SHM Afeela, 3/4 posteriore

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Punto di forza della berlina elettrica di Sony e Honda sarà l'assistenza alla guida autonoma di livello tre, implementata grazie all'intelligenza artificiale e al software di ''deep learning'' Vision Transformer, specializzato nel riconoscimento delle immagini. Un sistema di ridondanza basato su chip Qualcomm garantirà la sicurezza del sistema, grazie a processori di controllo multipli e indipendenti come si usa sugli aerei di linea. L'assistente virtuale di bordo sarà invece frutto della collaborazione con Microsoft, che fornisce il software Azure OpenAI.

SHM Afeela avrà guida autonoma di livello 3

COSA C'È SOTTO La meccanica di Afeela prevede motori sincroni a magneti permanenti da 241 CV ciascuno, montati sia sull'asse anteriore sia sul posteriore, per una potenza totale di 482 CV. Il pacco batteria agli ioni di litio da 91 kWh accetta una potenza di ricarica fino a 150 kW in corrente continua, mentre l'autonomia non è ancora stata dichiarata. Cresce leggermente la lunghezza, che da 4,9 metri esatti arriva ora a 4,915 m. Nessuna notizia in merito al passo, che in precedenza era stato annunciato di tre metri esatti e dovrebbe rimanere invariato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/01/2024