Kappa K45N, bauletto compatto e capiente: ci stanno due integrali

Attacco Monolock e capienza record per il nuovo bauletto di Kappa, il K45N, pensato per chi si muove in città, magari in coppia

Pensato per chi si muove in città su tragitti a breve e medio raggio, a bordo di uno scooter leggero, magari in coppia, il nuovo bauletto Kappa K45 N rappresenta una delle alternative più interessanti sul mercato, nonché una delle novità introdotte dallo specialista in accessori moto nella sua collezione estate 2023.

Kappa K45N, vista anteriore

COME È FATTO Dietro una forma regolare e - relativamente - compatta, il bauletto nasconde una grande capacità di carico, in grado di accogliere fino a due caschi integrali. Disponibile in color nero con inserti laterali grigi lucidi a contrasto, di serie ha piastra e kit universale di fissaggio. Il sistema di aggancio è il brevettato Monolock, che garantisce un’ottima stabilità e grande praticità di utilizzo: coperchio e piastra hanno la stessa serratura, e un’unica chiave. Il bauletto è dotato di una maniglia frontale per il trasporto a mano, e quattro asole passanti di lato per fissare sul coperchio una eventuale rete porta oggetti.

Kappa K45N, vista posteriore

OPTIONAL Su richiesta è possibile avere anche il kit chiave Security Lock, che comprende boccola e piastrine sottoserratura, e anche un piccolo schienale in poliuretano nero (codice K642).

SCHEDA TECNICA KAPPA K45N

Capacità 45 litri Dimensioni 55 x 33,5 x 45,5 cm Carico massimo 3 kg Aggancio Monolock Colore nero con inserti laterali grigi Dotazione piastra + kit universale Disponibilità luglio 2023 Prezzo consigliato 119 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 14/08/2023