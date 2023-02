Kappa rende la Brixton Cromwell 125 una turistica coi fiocchi

Quando parliamo di Cromwell subito viene in mente la bella 1200 che abbiamo provato su strada alcuni mesi fa. Nella famiglia Brixton, però, c'è anche la versione 125, dedicata al pubblico dei giovanissimi: per i ragazzi che vogliono viaggiare con stile, Kappa ha pensato a un kit di borse morbide da montare, per far diventare la piccola classic una vera viaggiatrice!

I MATERIALI Le borse della linea Rambler sono morbide, indicate per moto stradali dallo stile retrò. Esterno in poliestere 550D in colore verde oliva, spalmatura in PVC ed elementi in PU da 2 mm in colore nero. Dentro la fodera in nylon 190D, di colore nero, è estraibile e irrobustita da cuciture nastrate che garantiscono l’impermeabilità. Ogni borsa poi è dotata di una sacca in TNT dove riporla quando non si utilizza sulla moto.

La borsa Kappa da serbatoio RB103 per Brixton Cromwell 125

VERSIONI Kappa realizza per la Brixton Cromwell 125 tre tipi di borse: laterali, da serbatoio e da sella. Le prime, le RB100, sono da 14 litri. La chiusura è di tipo “roll top”, con cinghie dotate di passante ad anello da fissare al doppio D-ring. II fissaggio tra loro prevede l’uso di cinghie a bisaccia con chiusura a strappo, mentre vengono assicurate alla moto tramite i telaietti specifici TK9610. Non mancano la maniglia e la tasca con zip waterproof. La borsa da serbatoio, RB103, è da 7 litri: anche per lei chiusura di tipo “roll top”, con fissaggio tramite 4 magneti (ma ci sono anche le cinghie), è dotata di mono spallaccio imbottito per il trasporto (aggancio tramite D-ring e moschettoni), cinghia antisventolio, tasca con zip waterproof frontale. La borsa da sella RB101, la più capiente – 26 litri – trova posto ovviamente sulla sella o sul supporto posteriore tubolare, in alternativa al classico bauletto rigido. Il fissaggio è affidato a 4 cinghie con clip (si fissano tra loro quando la borsa viene staccata) e non mancano spallaccio imbottito e maniglia per il trasporto, così come la tasca con zip water resistant frontale.

Il portapacchi Kappa KR9610 per la Cromwell 125

PREZZI Le borse laterali Kappa RB100 hanno un prezzo di 155 euro la coppia, mentre la borsa da serbatoio RB103 e quella da sella RB101 hanno prezzi rispettivamente di 100 e 101 euro.

ACCESSORI Tra gli accessori Kappa figurano poi l'attacco posteriore multiuso in metallo tubolare nero KR9610: ha funzione di portapacchi ed è dotato di maniglie per il passeggero e supporto per bauletti Monolock (tramite la piastra inclusa con questi ultimi). Ci sono poi i telaietti TK9610 specifici per borse soffici laterali, il paramotore tubolare specifico KN9610 di colore nero da 25 mm diametro che protegge motore e collettori di scarico, il cupolino Race Face universale 100ALBK in alluminio anodizzato nero, per moto con faro anteriore tondo (misure: 20,5 x 26,5 cm H x L), il cupolino 140AK/140SK universale con screen trasparente o fumé (con misure 35 x 41 cm, H x L) e infine l'attacco AL9610AK, specifico per la Cromwell 125, da abbinare ai cupolini sopra indicati.

Pubblicato da Michele Perrino, 21/02/2023