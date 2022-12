Brixton Cromwell 1200: tanto stile e gusto e... ok, il prezzo è giusto! Prova video

Look retrò, dotazione moderna. Le chiamano modern classic e sono le moto con una linea ispirata al passato ma con motore, ciclistica e, perché no, elettronica dei tempi nostri. Ce ne sono tante, ma sono sicuro che lei, la Brixton Cromwell 1200, saprà intrigarvi. Perché? Per l’ottimo rapporto qualità-prezzo!

Brixton Cromwell 1200

Faro tondo, cerchi a raggi, una lunga sella piatta per pilota e passeggero e scarichi in acciaio che scorrono lungo tutto il profilo della moto... Dove l’abbiamo già vista?! Come spesso capita con le modern classic, anche osservando questa Brixton Cromwell si ha la sensazione di essere rispediti nel passato, ma in realtà sotto quest’aria retrò c’è tanta modernità. Tanto per cominciare troviamo luci e indicatori di direzione a LED, display TFT a colori e una dotazione elettronica che prevede acceleratore elettronico Ride by wire, 2 modalità di guida – Eco e Sport – controllo di trazione e anche cruise control. C’è pure la presa USB... Molto modern, poco classic!

PRO E CONTRO Si presenta bene ed è ben fatta in generale, mi piacciono in particolare il mini supporto del piccolo fanale tondo posteriore, così come il lunghissimo doppio scarico in acciaio e anche la strumentazione, piccola ma piacevole da consultare... almeno da fermo. Qualche elemento, però stona un po’: i blocchetti sono troppo plasticosi e moderni per sposarsi bene con l’aria modern classic, mentre le manopole sono piacevoli da impugnare ma non trasmettono una sensazione di qualità elevatissima.

Il motore da 1.222 cc della Brixton Cromwell

Il motore, il più grande disponibile nella gamma Brixton, è un moderno bicilindrico parallelo raffreddato a liquido da 1.222 cc abbinato a un cambio a 6 marce e non manca nemmeno la frizione con sistema antisaltellamento. Questo 2 cilindri – piccolo spoiler – è uno dei pezzi forti di questa moto: 83 CV a 6.550 giri/min e ben 108 Nm a 3.100 giri! Anche alla voce ciclistica troviamo marchi blasonati come KYB, Nissin, Bosch e Pirelli.

SOSPENSIONI E FRENI Nel primo caso parlo delle sospensioni, una forcella a steli tradizionali e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico. Nissin sono ovviamente i freni, con il doppio disco da 310 mm morso da pinze a 2 pistoncini davanti, mentre dietro il disco è da 260 mm con pinza a 2 pistoncini: il tutto è tenuto a bada dall’ABS Bosch a 2 canali. Infine, dove potevano stare le Pirelli se non a contatto con l’asfalto? La Cromwell 1200 monta le italiane Phantom Sportscom, 100/90 su cerchio da 18” davanti e 150/70 su cerchio da 17” dietro.

Brixton Cromwell 1200: vista laterale

La Cromwell 1200 ti accoglie bene, con la sella a 800 mm da terra – un po’ duretta – che è anche stretta al cavallo: chi è un po’ più basso, però, potrebbe trovare un piccolo impedimento nei fianchetti, che subito sotto la sella si allargano costringendo quindi ad andare a caccia del terreno in modo un po’ meno diretto. Il manubrio là davanti permette di tenere le braccia leggermente flesse e il busto eretto, con comandi morbidi e facili da gestire – le leve sono regolabili – anche se il comando del gas soffre una piccola corsa a vuoto nella primissima apertura. Le pedane sono leggermente avanzate e basse... molto basse.

VIA, SI PARTE Appena partito resto rapito dal motore della Cromwell: davvero bellissimo, tanta coppia sin da subito, e un gran bel sound. Sa essere molto elastico e spinge bene fino ai medi, anche se dopo i 4.000 giri le vibrazioni diventano un po’ fastidiose. A 130 all’ora però si sta sotto al di sotto di questo regime, quindi la Cromwell vi farà godere di trasferimenti autostradali niente male, protezione aerodinamica esclusa, naturalmente.

La prova della Brixton Cromwell 1200

CHE GUSTO Il cambio funziona bene: non è morbido come il burro, gli innesti sono contrastati e un po’ rumorosi, soprattutto andando a spasso, ma in fin dei conti è tutto in linea col personaggio... Il vero difetto della Brixton Cromwell, piuttosto, è l’effetto on-off, evidente anche in mappa Eco: sporca un po’ un motore che sarebbe da 10 e lode, ma infatti è talmente bello che dopo un po’ che guido quasi mi dimentico dell'erogazione perfettibile!

MOTO MASCHIA In movimento la Cromwell 1200 non è un colibrì: lo sterzo è pesante e il raggio non contenutissimo – i kg poi sono 235 in ordine di marcia col serbatoio da 16 litri pieno, l’interasse misura 1.450 mm – e va un attimo interpretata prima di entrare in confidenza con l’anteriore. Una volta capita l’antifona, usando una guida un po’ maschia, segue bene la traiettoria e scende in piega trasmettendo un bel feeling e... toccando in terra con la pedana. Sì, se sia un pregio o un difetto resta un dubbio, ma la Cromwell manifesta un’indubbia facilità a toccare terra con le pedane. Fosse una sportiva la poca luce a terra rappresenterebbe certamente un limite, un difetto, ma vi dirò, con lei dà anche un certo gusto!

In piega con la Brixton Crimwell 1200

STACCATRICE Bene i freni, con il posteriore che fa davvero un ottimo lavoro, sia per modulabilità che potenza, mentre davanti manca un po’ di verve quando, a caccia di curve, la staccata si fa più aggressiva. E le sospensioni tengono botta, perché sia forcella che mono sono tarati più sul sostenuto che non sul morbido: aspettatevi quindi trasferimenti di carico ridotti e un certo rigore in piega, mentre se l’asfalto si fa tormentato arriva qualche scossone in più, col comfort che ne risente.

DIFETTI DI GIOVENTÙ La portabandiera Brixton, insomma, non è perfetta: un ponte di comando che non convince particolarmente per le finiture, la strumentazione bella da fermo ma un po’ troppo piccola da consultare in movimento, per non parlare del fatto che col sole... è quasi illeggibile. L’effetto on-off poi è marcato, così come evidente il calore trasmesso, graditissimo con l’arrivare del freddo, ma d’estate come la mettiamo col motore? Già, il motore... quello della Cromwell 1200 è davvero un bellissimo bicilindrico parallelo e tanti difettucoli di gioventù un po’ li dimentico quando ruoto la manopola del gas e mi fiondo tra le curve...

Brixton Cromwell 1200: luce a terra poca, ma che gusto

La Brixton Cromwell 1200 è disponibile in 3 colorazioni, grigia come quella della mia prova, verde acqua, e nera, con un prezzo di... 9.999 euro.

SCHEDA TECNICA

MOTORE bicilindrico in linea 4T raffreddato a liquido CILINDRATA 1.222 cc POTENZA 83 CV 6.550 giri/min COPPIA 108 Nm a 3.100 giri/min PESO 235 kg PREZZO 9.999 euro

