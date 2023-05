Kappa KV37 EVO Sharp Lady: casco jet per Lei confortevole ed elegante

3 colorazioni ammalianti per conquistare il pubblico femminile. KV37 EVO Sharp Lady è un casco jet pratico e funzionale

Fra le novità della gamma 2023 di Kappamoto c’è il casco jet KV37 EVO Sharp Lady con una dotazione tecnica completa, che comprende visierino fumè, sistema di aerazione e cinturino micrometrico (qui il nostro approfondimento sulla linea borse Kappa per Vespa). Si tratta di un modello espressamente pensato per il pubblico femminile realizzato in materiale termoplastico, dotato di visiera trasparente antigraffio.

Kappa KV37 Evo Sharp Lady

COMFORT GARANTITO Pur essendo un casco aperto, KV37 EVO Sharp Lady garantisce una corretta ventilazione nei mesi più caldi grazie alla presenza di una presa d’aria superiore; gli interni sono removibili e lavabili. Il cinturino micrometrico permette infine una chiusura facile e sicura. Dal punto di vista estetico, il KV37 EVO Sharp Lady si presenta con una personalità grintosa ed elegante, sottolineata dalla forma ''affilata'' e netta delle linee grafiche che avvolgono la calotta.

VEDI ANCHE

Kappa KV37 Evo Sharp Lady: posteriore

COLORI VIVACI Degne di nota anche le colorazioni, 3 in particolare: nero, grigio e fucsia. Un abbinamento tanto femminile quanto audace, che affianca toni scuri e neutri ad una tinta vivida, capace di creare quasi l’illusione di un inserto neon (qui l'approfondimento su Kappa KV28 EVO Join Lady). Il jet KV37 EVO Sharp Lady è proposto in una gamma taglie che va dalla XS alla XL e certificato CE secondo normativa ECE 2206. Il prezzo al pubblico è di 133 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 11/05/2023