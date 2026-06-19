Honda scommette sulle batterie allo stato solido di QuantumScape

Le batterie allo stato solido sono al centro di grandi discussioni. Questa tecnologia, infatti, promette molto e dovrebbe far fare alle auto elettriche un importante salto avanti in termini di autonomia e ricarica. Oramai dallo sviluppo in laboratorio ci siamo spostati ai primi test su strada e tra non molto potrebbero arrivare i primi modelli dotati di tale soluzione tecnica. Tuttavia, per una vera disponibilità di massa, bisognerà attendere ancora diversi anni. Adesso c'è una novità perché Honda ha annunciato di aver sottoscritto una partnership con QuantumScape, azienda che si occupa dello sviluppo di questa tecnologia e che è già sostenuta da Volkswagen.

Honda vuole le batterie allo stato solido di QuantumScape

Stando a quanto comunicato, Honda contribuirà allo sviluppo della tecnologia di QuantumScape. Il programma congiunto include un piano pluriennale incentrato sullo sviluppo di batterie allo stato solido e sui relativi processi produttivi. L'accordo è arrivato dopo che Honda ha testato la piattaforma tecnologica sviluppata da QuantumScape durante uno ''studio tecnico approfondito e pratico'' in cui è stata confrontata con quella dei concorrenti.

Secondo Atsushi Ogawa, responsabile del Research Center of Excellence di Honda, questa tecnologia ''ha dimostrato vantaggi unici e convincenti durante la nostra valutazione''. Ogawa ha aggiunto che Honda ritiene che ''la tecnologia QuantumScape abbia il potenziale per apportare valore aggiunto in una vasta gamma di applicazioni, incluso il settore automobilistico''.

Oltre alle auto si prevede che le batterie allo stato solido di QuantumScape saranno utilizzate per le moto Honda e probabilmente anche per i sistemi di accumulo di energia dell'azienda giapponese. Insomma, Honda ha ritenuto molto promettenti le batterie allo stato solido di QuantumScpae e ha deciso di investire nel loro sviluppo per arrivare a una fase di produzione.

QuantumScape

In futuro, quindi, potremo vedere tali batterie all'interno dei veicoli a 2 e 4 ruote dell'azienda giapponese. Per QuantumScape si tratta di una notizia importante che va a confermare la bontà del lavoro che sta portando avanti.

Come accennato in precedenza, a credere in questa azienda c'è anche Volkswagen che da subito ha supportato il suo lavoro di sviluppo. Non possiamo non ricordare che l'azienda tedesca alcuni mesi fa ha presentato il primo veicolo di prova dotato di batteria allo stato solido, una Ducati V21L pesantemente modificata che utilizza le celle QSE-5 di QuantumScape.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/06/2026