Robotaxi in Europa: Bolt, Stellantis e Pony.ai avviano i test in Lussemburgo

La guida autonoma è un settore in grande fermento. Diverse realtà ci stanno lavorando e soprattutto negli Stati Uniti dove le normative sono più flessibili e lo permettono, sono già stati resi disponibili in alcune città servizi di robotaxi. Adesso c'è una novità che riguarda l'Europa perché Bolt, una piattaforma europea di mobilità, Pony.ai, azienda che sviluppa la tecnologia a guida autonoma, e Stellantis hanno annunciato un programma di sperimentazione della mobilità autonoma in Lussemburgo. Il tutto è possibile grazie al contesto normativo di questo Paese che ha permesso di avviare questa sperimentazione.

Ecco come si procederà con i test

Stando a quanto raccontato, i test che saranno effettuati, si concentreranno sulla convalida della sicurezza, delle prestazioni e della conformità normativa dei veicoli autonomi di settima generazione di Pony.ai nel traffico reale in Lussemburgo. Vetture che sono basate su van Peugeot opportunamente modificati per disporre della tecnologia di Pony.ai in grado di offrire la guida autonoma di Livello 4. Il tutto rientra nel progetto ''Living Lab'', per testare le tecnologie e i processi operativi necessari a supportare una mobilità autonoma sicura nelle città, coprendo l’intero ecosistema: cioè dall’implementazione dei veicoli e dall’integrazione della piattaforma di ride‑hailing, fino alla gestione della flotta e al coordinamento normativo.

Le aziende puntano a essere pronte a offrire una guida totalmente senza conducente entro la fine del programma di test. Insomma, si va avanti con lo sviluppo per arrivare a offrire in futuro servizi di trasporto persone attraverso l'utilizzo di veicoli a guida autonoma senza conducente. Questo è il primo progetto pilota di mobilità autonoma di Bolt e rappresenta la prossima pietra miliare nell'obiettivo dell'azienda di scalare i servizi di mobilità autonoma nelle città europee con vari partner tecnologici. Ecco cosa ha infatti detto Markus Villig, Founder e CEO di Bolt, in merito a questa importante iniziativa:

La tecnologia di mobilità autonoma sta già trasformando il settore dei trasporti a livello globale e, in qualità di unica piattaforma di ride‑hailing indipendente fondata in Europa e competitiva su scala mondiale, intendiamo essere in prima linea nello sviluppo e nella diffusione di questa tecnologia rivoluzionaria in Europa. Accogliamo con favore l’approccio progressivo del Lussemburgo alla sperimentazione di queste soluzioni e siamo lieti di collaborare a stretto contatto con il nostro partner europeo Stellantis e con il leader globale del software Pony.ai per l’avvio di ulteriori progetti pilota in futuro.

James Peng, Founder e CEO di Pony.ai, ha aggiunto:

Il contesto normativo lungimirante del Lussemburgo offre una solida base per la sperimentazione della mobilità autonoma in Europa. Insieme a Bolt e Stellantis, siamo entusiasti di validare la tecnologia di Pony.ai in scenari di traffico reale e di supportare lo sviluppo responsabile della mobilità autonoma in tutta la regione.

Infine, Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Stellantis, ha dichiarato:

La mobilità autonoma può rendere il trasporto più accessibile e conveniente per i clienti. In Stellantis, le nostre L4‑Ready Platforms sono progettate per offrire soluzioni flessibili e scalabili su più segmenti di veicoli. In collaborazione con partner come Bolt e Pony.ai, puntiamo a portare la mobilità senza conducente nella vita quotidiana in modo sicuro, efficiente e intuitivo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/06/2026