Stellantis Pro One svela il futuro: 11 nuovi modelli entro il 2030 e il concept Box on Wheels

Una settimana fa Stellantis ha svelato il nuovo piano industriale FaSTLAne 2030 con davvero tante novità in termini di strategia e prodotto. Durante la presentazione, è stato detto che Jeep, Ram, Peugeot e FIAT sono i marchi con più alto potenziale. Su di loro quindi, saranno indirizzati i maggiori investimenti. Inoltre, il Gruppo si concentrerà anche su Pro One, la business unit dei veicoli commerciali senza, però, fornire molti dettagli. Adesso, però, ne sappiamo molto di più in quanto Stellantis Pro One ha presentato il suo piano industriale e ha svelato anche un inedito concept. Ma entriamo più nei dettagli.

11 nuovi modelli entro il 2030

L'offensiva prodotto è importante perché si punta a lanciare ben 11 nuovi modelli entro il 2030, attraverso il rinnovo dei modelli core e l’ingresso in segmenti oggi non presidiati. Inoltre, c'è l'intenzione di lanciare due nuove piattaforme multi-energia per veicoli commerciali leggeri (Mid-size e Large Van) basate sull’architettura STLA Brain. Si potrà scegliere quindi tra una completa gamma di motorizzazioni anche elettriche ma con un forte focus sull'ibrido.

Stellantis VAN Atessa

In particolare, spiega l'azienda, entro il 2030 saranno introdotti quattro importanti aggiornamenti di prodotto: un rinnovamento del segmento Small Van, con focus al Sud America, un’importante evoluzione del van compatto leader di categoria a livello globale e l’introduzione di due nuove motorizzazioni elettriche, con batterie LFP e NMC, per migliorare ulteriormente autonomia e accessibilità economica. Maggiore attenzione anche al segmento dei pickup. Infatti, in Sud America è atteso il rinnovamento di Fiat Strada e Fiat Toro, mentre in Nord America sarà introdotto il nuovo Ram Rampage.

Ma non è tutto perché è programmato un completo rinnovamento della gamma pick-up full-size in Nord America (nelle versioni light-duty, heavy-duty e chassis-cab) con prestazioni e capacità ai vertici della categoria e l’introduzione del primo veicolo elettrico con tecnologia range extender. Guardando al futuro, per Stellantis Pro One il segmento dei pick-up di medie dimensioni rappresenta una priorità strategica e un’importante opportunità di espansione. Per questo, l'azienda lavorerà in due direzioni.

Da un lato lavorerà a un veicolo accessibile attraverso una partnership strategica, dall’altro porterà al debutto un nuovo pick-up Ram di segmento medio per il mercato nordamericano, progettato per soddisfare i più elevati standard in termini di dimensioni, capacità e prestazioni.

Un nuovo ecosistema software: Pro One Next

Non ci sono solamente novità di prodotto. Infatti, l'azienda continua a lavorare verso un modello di provider di ecosistemi integrati per integrare connettività, servizi e intelligenza artificiale con l'obiettivo di offrire maggiore efficienza operativa e valore per il cliente. I veicoli di nuova generazione diventeranno quindi elementi attivi di un ecosistema completamente connesso, in grado di supportare l’attività dei clienti, migliorare l’uptime e ridurre la complessità operativa.

Box on Wheels

Elemento centrale è Pro One Next, soluzione avanzata per la gestione dell’uptime attualmente in fase test pilota in Europa. Si tratta di una piattaforma basata su Command Center dedicati che consentono monitoraggio in tempo reale e gestione proattiva dei casi, riducendo i tempi di fermo e massimizzando l’efficienza operativa, a tutto vantaggio delle attività dell'azienda.

Il nuovo ecosistema di Stellantis Pro One sarà quindi composto di 5 pilastri fondamentali.

Data & Connectivity , per abilitare aggiornamenti over-the-air e interazioni AI-native tra conducente e veicolo;

, per abilitare aggiornamenti over-the-air e interazioni AI-native tra conducente e veicolo; Pro One NEXT , il Command Center dedicato alla gestione dell’uptime;

, il Command Center dedicato alla gestione dell’uptime; Servizi integrati , che includono soluzioni interne di finanziamento, noleggio, assicurazione ed energia;

, che includono soluzioni interne di finanziamento, noleggio, assicurazione ed energia; Programma Stellantis CustomFit , per conversioni e personalizzazioni attraverso una rete globale di oltre 550 partner certificati;

, per conversioni e personalizzazioni attraverso una rete globale di oltre 550 partner certificati; Rete professionale globale, con oltre 21.000 punti di assistenza dedicati.

Il concept che guarda al futuro

“Box on Wheels” è un concept di un veicolo pensato per le consegne dell'ultimo miglio. Si tratta di un veicolo elettrico a guida autonoma integrato con un set completo di servizi, con l’obiettivo di semplificare le operazioni e ridurre significativamente i costi operativi. Il concept sarà presentato del tutto all’IAA Transportation di Hannover il 14 settembre, occasione in cui Stellantis Pro One illustrerà la propria visione della mobilità professionale del futuro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/05/2026