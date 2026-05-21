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Stellantis e Wayve, guida a mani libere dal 2028

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2 ore fa - STLA AutoDrive evolve con Wayve

La collaborazione tra Stellantis e Wayve permetterà di introdurre dal 2028 sistemi di assistenza alla guida di livello 2++

Stellantis continua a investire per migliorare i suoi sistemi di assistenza alla guida. A margine della presentazione del suo nuovo piano industriale, il Gruppo ha annunciato di aver stretto una partnership strategica con Wayve grazie alla quale Stellantis punta a integrare Wayve AI Driver nella piattaforma STLA AutoDrive. In questo modo, il Gruppo sarà in grado di offrire sulle sue vetture la guida a mani libere supervisionata di livello 2++ in ambienti urbani e autostradali.

Si parte dal Nord America nel 2028

L'intesa poggia sul precedente investimento di Stellantis in Wayve e permetterà di combinare l’intelligenza artificiale end-to-end di Wayve con la piattaforma avanzata STLA AutoDrive di Stellantis. Bisognerà però attendere un po' prima di vedere la prima vettura dotata del nuovo sistema di assistenza alla guida di livello 2++. Infatti, la prima integrazione è prevista per il 2028 sul mercato del Nord America. Si tratta di una novità molto importante che evidenzia l'impegno del Gruppo nello sviluppo di nuove tecnologie innovative.

Stellantis ricorda che la tecnologia AI di Wayve, integrata nella piattaforma STLA AutoDrive, è progettata per offrire un comportamento di guida simile a quello umano che può migliorare continuamente attraverso l’apprendimento dall’esperienza del mondo reale. Questa tecnologia supporta un’assistenza alla guida più sicura, più naturale e più intuitiva, in linea con il modo in cui i clienti guidano e si muovono effettivamente nei loro contesti quotidiani. Lo sviluppo, ovviamente, è già iniziato e come racconta Alex Kendall, cofondatore e CEO di Wayve, in meno di 2 mesi è stato possibile realizzare un prototipo e le prime prestazioni sono promettenti. Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stelantis, ha così commentato l'annuncio di questa partnership.

In Stellantis ci concentriamo sulla tecnologia che trasforma radicalmente il modo in cui i nostri clienti interagiscono con i loro veicoli. La combinazione della nostra piattaforma STLA AutoDrive con l’innovativo approccio AI-first di Wayve crea un’esperienza di guida a mani libere davvero intuitiva e piacevole. Questa collaborazione è una testimonianza di come le giuste partnership ci consentano di scalare la tecnologia avanzata a livello globale, mantenendo al contempo sicurezza e esperienza cliente al centro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/05/2026
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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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