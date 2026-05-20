Stellantis potrebbe collaborare con Jaguar Land Rover negli Stati Uniti

Il nuovo accordo tra Stellantis e Jaguar Land Rover punta a sfruttare sinergie tecniche e industriali per lo sviluppo di prodotti e tecnologie

Continuano gli annunci di Stellantis in vista della presentazione di domani 21 maggio del nuovo piano industriale voluto dal CEO Antonio Filosa. A quanto pare, le partnership rivestiranno un ruolo fondamentale nel futuro del Gruppo automobilistico. In questi giorni abbiamo scritto delle nuove collaborazioni con Leapmotor e Dongfeng. Adesso c'è una novità che non riguarda le case automobilistiche cinesi ma è altrettanto importante in quanto Stellantis ha comunicato di aver firmato un Memorandum d’intesa con Jaguar Land Rover per valutare l'opportunità di collaborazione nello sviluppo prodotto negli Stati Uniti.

Sfruttare le sinergie per lo sviluppo di prodotti e tecnologie

In base al Memorandum d’intesa non vincolante, le due case automobilistiche valuteranno possibili sinergie nello sviluppo di prodotti e tecnologie, facendo leva sulle competenze di ciascuna azienda, tra loro complementari, per creare valore per entrambe. Con il mercato auto sempre più complesso e con la necessità di contenere i costi, sempre più costruttori decidono di condividere tecnologie per accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti e ottimizzare le spese. Cosa potrà portare questa collaborazione ancora non lo sappiamo ma il mercato americano è molto importante per entrambe le aziende e quindi in futuro potrebbero arrivare sorprese.

Ulteriori dettagli non sono stati condivisi. Possibile che con la presentazione del piano industriale di Stellantis arrivino maggiori informazioni. Non si può quindi fare altro che attendere novità. Su questo annuncio, Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha commentato:

Collaborando con i nostri partner per sviluppare sinergie in aree chiave come prodotto e tecnologia, possiamo creare valore per entrambe le organizzazioni, restando pienamente focalizzati nell’offrire ai nostri clienti i prodotti che amano.

PB Balaji, CEO di Jaguar Land Rover, parla dell'importanza di questa collaborazione che permetterà di cogliere importanti opportunità in futuro.

La partnership con Stellantis ci consente di valorizzare competenze complementari nello sviluppo di prodotti e tecnologie, a supporto dei nostri piani di crescita di lungo termine nel mercato statunitense.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/05/2026