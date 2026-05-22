Qualcomm e Stellantis ampliano la collaborazione: auto sempre più smart

Le prossime auto Stellantis avranno piattaforme hardware Qualcomm sempre più potenti per supportare intelligenza artificiale, servizi digitali avanzati e guida assistita evoluta

Stellantis con il suo nuovo piano industriale ha anticipato diverse importanti novità e ha pure annunciato l'ampliamento delle partnership in ambito tecnologico. Del resto, le auto moderne sono sempre più degli smartphone su 4 ruote e le case automobilistiche stanno investendo molte risorse nell'offrire soluzioni digitali sempre più sofisticate. Ma per offrire soluzioni digitali sempre più avanzate serve un hardware potente. Stellantis ha quindi ampliato la partnership con Qualcomm per poter utilizzare sulle future vetture i system-on-chip (SoC) Snapdragon Digital Chassis.

Serve sempre più potenza di calcolo

Grazie ai nuovi SoC che saranno integrati con la piattaforma STLA Brain, sarà possibile migliorare le prestazioni di cockpit, connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Il tutto, permetterà di offrire alle persone una migliore esperienza di guida.

Ma la partnership tra Stellantis e Qualcomm che va anche oltre. Infatti, coinvolge pure la piattaforma Snapdragon Ride Pilot, un sistema ADAS che può evolvere dalle funzioni di sicurezza attiva e conformità alle normative fino all’autonomia a mani liberi di livello 2+. Complessivamente, la nuova collaborazione supporta maggiori prestazioni di calcolo e capacità basate sull’intelligenza artificiale nell’intero portafoglio veicoli Stellantis. Le due aziende hanno poi sottoscritto una lettera di intenti non vincolante affinché aiMotive, società specializzata in guida automatizzata e simulazioni di proprietà di Stellantis, entri a far parte di Qualcomm Technologies, subordinatamente a varie condizioni.

Per offrire servizi digitali sempre più evoluti basati sull'AI servono le migliori piattaforme hardware in grado di offrire potenze di calcolo sempre maggiori. Proprio in tal senso va dunque la rinnovata e ampliata partnership tra le due aziende. Al riguardo, Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer, Stellantis, ha così commentato questa novità:

I nostri clienti meritano esperienze di nuova generazione che siano fluide e in continua evoluzione per rispondere alle loro esigenze di guida. Implementando questa piattaforma intelligente in tutto il nostro portafoglio globale, Stellantis mantiene questa promessa con una velocità ed efficienza senza precedenti. Ciò è possibile grazie alla nostra collaborazione strategica con Qualcomm Technologies, che consente di scalare capacità intelligenti e connesse su tutti i nostri marchi.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026