Stellantis accelera sul software: nuova alleanza per evolvere STLA Brain

Davvero tantissime le novità che Stellantis ha svelato in occasione della presentazione del nuovo piano industriale. Non parliamo solo di strategie e di prodotto ma anche di tecnologie. Con le auto sempre più sofisticate e in grado di offrire servizi digitali sempre più evoluti, le case automobilistiche stanno investendo molto in questa direzione. Il software riveste quindi un ruolo sempre più centrale nelle auto e per tale motivo, Stellantis e Applied Intuition hanno annunciato oggi l'espansione della loro partnership tecnologica. L'obiettivo è quello di supportare lo sviluppo della prossima generazione della piattaforma software STLA Brain.

Va così ad ampliarsi la collaborazione esistente su STLA SmartCockpit.

Accelerare lo sviluppo delle nuove tecnologie di bordo delle auto

La nuova partnership tra le due aziende punta a supportare lo sviluppo e la scalabilità della piattaforma STLA Brain di nuova generazione sui veicoli Stellantis, grazie al ''sistema operativo Vehicle OS, le soluzioni di cabin intelligence e i sistemi di guida autonoma di Applied Intuition''. L'obiettivo dichiarato è quello di ''accelerare lo sviluppo, la simulazione, la validazione e l'implementazione del software nei sistemi veicolo principali''.

STLA Brain è molto importante in quanto possiamo vederlo come il ''cuore digitale'' delle auto di Stellantis che va a gestire tutte le funzioni di bordo. Piattaforma nata per semplificare l'integrazione dei sistemi e supportare il miglioramento continuo durante l'intero ciclo di vita del veicolo. La nuova generazione della piattaforma sarà quindi centrale per i modelli che Stellantis lancerà in futuro e che quindi potranno offrire servizi digitali ancora più raffinati e completi.

Tecnologie Stellantis

In particolare, Applied Intuition supporterà lo sviluppo software, la simulazione, la validazione e l’implementazione nei principali sistemi del veicolo. Tutto lo sviluppo confluirà in Vehicle OS, un sistema operativo che dovrebbe fornire una base definita dall’intelligenza artificiale che sarà in grado di ridurre i cicli di sviluppo e migliorare il time-to-market, cioè velocizzare l'arrivo di nuove funzione sulle auto. Ecco come commenta questa novità Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis:

Velocità, scalabilità e qualità sono fondamentali per portare nuove tecnologie sui nostri veicoli. La nostra collaborazione con Applied Intuition ci aiuta ad accelerare lo sviluppo di una base software comune sulle nostre piattaforme tecnologiche. Per i clienti, questo significa una più rapida introduzione di nuove funzionalità, un'esperienza di bordo più fluida e un miglioramento continuo nel tempo.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 22/05/2026