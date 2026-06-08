Stellantis punta sulle rinnovabili: fotovoltaico, batterie e geotermia per le sue fabbriche

Stellantis investe in tecnologie green per rendere più sostenibili le proprie fabbriche europee. Tra le soluzioni adottate ci sono impianti fotovoltaici, batterie di accumulo e sistemi energetici intelligenti

Stellantis punta sempre di più sulle rinnovabili e infatti ha comunicato la volontà di accelerare l’utilizzo di soluzioni per la generazione e lo stoccaggio di energia rinnovabile all’interno del proprio network industriale europeo. L'obiettivo è quello di arrivare a ridurre le emissioni di CO2 delle sue attività. Questa strategia, più nello specifico, si poggia su tre pilastri ben precisi: riduzione dei consumi energetici complessivi; incremento della quota e della diversificazione delle fonti a basse emissioni di carbonio; garanzia della disponibilità energetica per assicurare la continuità produttiva.

Già oggi, i siti produttivi europei di Stellantis coprono il 68% del proprio fabbisogno elettrico con energia decarbonizzata. Ovviamente si vuole andare molto oltre. L'azienda infatti punta a portare l’autoconsumo on-site al 31% dell’energia utilizzata nei propri stabilimenti europei entro il 2026, con i siti più avanzati che mirano a raggiungere livelli fino all’80%.

Stellantis energia rinnovabile

Si punta sul fotovoltaico per produrre energia

Stellantis sta investendo molto nella tecnologia del fotovoltaico attraverso partnership con operatori energetici, principalmente secondo il modello Power Purchase Agreement (PPA) on-site. Cosa significa? Che gli operatori gestiscono l’intero ciclo di vita degli impianti fotovoltaici in funzione delle specifiche esigenze energetiche di ciascun sito, con trasferimento finale della proprietà a Stellantis al termine del periodo contrattuale. Stando a quanto racconta il Gruppo, ad oggi progetti fotovoltaici sono stati completati o sono in corso in 27 siti produttivi europei. Stiamo parlando, complessivamente, di una capacità installata complessiva superiore a 500 MW.

Grazie a tale progetti, un impianto come quello nella fabbrica di Tychy (Polonia) permetterebbe allo stabilimento di raggiungere un autoconsumo di circa il 60% entro la fine del 2026. A Saragozza (Spagna), dove è già operativo un sistema ibrido che combina fotovoltaico ed eolico on-site, l’autoconsumo potrebbe arrivare fino all’80%. Gli impianti fotovoltaici sono installati su coperture, pensiline per parcheggi o su aree a terra. Una volta pienamente operativi, si prevede che consentano di evitare oltre 100.000 tonnellate di emissioni di CO2 all’anno.

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Sistemi di accumulo per gestire l'energia

Per ottimizzare la gestione dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, Stellantis sta investendo anche in sistemi di accumulo basati su batterie. Il programma interesserà 20 siti industriali in Europa, per una capacità totale installata di circa 200 MWh, distribuita in due fasi. La prima fase è già in stato avanzato, con sette stabilimenti che dovrebbero essere operativi entro il 2026, mentre la completa implementazione negli altri siti è prevista entro un arco temporale di tre anni.

Le installazioni possono inoltre fornire servizi di rete in collaborazione con gli operatori locali dell'energia, contribuendo alla stabilità del sistema attraverso la modulazione dei consumi quando necessario. Il sito Stellantis di Madrid (Spagna) dispone già di un sistema di accumulo a batterie e rappresenta un impianto pilota per la scalabilità e la standardizzazione di questa soluzione.

Ma non basta perché oltre a tutto questo, Stellantis sta inoltre ampliando l’utilizzo della geotermia come soluzione a basse emissioni per il riscaldamento e il raffrescamento industriale. Diversi siti produttivi stanno inoltre adottando soluzioni energetiche basate sulla biomassa per decarbonizzare il riscaldamento industriale.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/06/2026