Stellantis investe oltre un miliardo di euro in Francia per tre nuovi modelli Peugeot

L'annuncio di oggi di Stellantis sull'investimento di oltre un miliardo di euro nello stabilimento di Mulhouse, in Alsazia, per avviare la produzione di tre nuovi modelli Peugeot del segmento C a partire dal 2029 ha diversi aspetti interessanti. Innanzitutto tutti e tre i modelli saranno elettrici o ibridi e nasceranno sulla nuova piattaforma modulare STLA One, nell'ambito del piano industriale FaSTLAne 2030. C’è però anche un valore significativo sulla conferma del ruolo strategico di Peugeot all'interno del gruppo. Peugeot, infatti, sarà il primo marchio a lanciare la STLA One sul mercato e uno dei quattro brand guida di Stellantis insieme a Fiat, Jeep e Ram.

L’importanza di questo investimento

L'annuncio è arrivato direttamente dallo stabilimento alsaziano, dove il CEO di Stellantis Antonio Filosa ha incontrato il ministro dell'Economia francese Roland Lescure e il ministro delegato all'Industria Sébastien Martin. Una scelta simbolica che mostra come l’investimento va oltre la semplice comunicazione finanziaria.

L’investimento di Stellantis riguarda il segmento C (quello delle berline e SUV compatti) che è il più rilevante d'Europa, con una quota di circa il 30% del totale delle vendite. Per Peugeot, storicamente radicata in questo segmento, si tratta di un presidio strategico che il gruppo vuole rafforzare proprio mentre il mercato attraversa una fase di profonda trasformazione verso l'elettrificazione.

La nuova architettura di Stellantis

Al centro dell'operazione c'è la STLA One, la nuova architettura modulare scalabile presentata da Stellantis poche settimane fa. La piattaforma è uno dei pilastri del piano industriale FaSTLAne 2030, presentato a maggio con un valore complessivo di 60 miliardi di euro. Il piano si articola su sei pilastri strategici, tra cui lo sviluppo di nuove piattaforme globali e il rafforzamento dei quattro marchi guida, ovvero Peugeot e Fiat in Europa, Jeep e Ram negli Stati Uniti.

La piattaforma supporta motorizzazioni termiche, ibride e completamente elettriche, ed è progettata per ridurre i costi di sviluppo del 20% grazie alla standardizzazione dei componenti. Peugeot sarà il primo marchio a lanciarla sul mercato, con i primi modelli attesi già nel 2027, due anni prima che la produzione parta a Mulhouse.

«Sono molto lieto di annunciare questi investimenti in Francia per la produzione a Mulhouse di tre modelli 100% elettrici e ibridi del marchio Peugeot», ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. «La Francia è un esempio perfetto della nostra strategia globale, dove scala internazionale, conoscenza locale e forza dei marchi si combinano per rispondere alle aspettative dei clienti.»

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