Chrysler Airflow: è lui o non è lui il nuovo SUV Stellantis?

Negli USA le polemiche non sono mancate: la gamma Chrysler langue da anni, ma forse qualcosa si sta muovendo nei piani alti del gruppo. E la conferma arriva da quello che ha tutta l'aria di essere un cameo tutt'altro che casuale all'interno di una presentazione aziendale Stellantis dedicata ai powertrain.

Potrebbe essere il primo sguardo concreto al Chrysler Airflow, il più grande dei tre nuovi SUV con cui il management intende rilanciare le sorti dello storico costruttore d'oltreoceano.

Se confermato, questo potrebbe essere il frontale del Chrysler Airflow

L'indizio nel video aziendale

Il veicolo misterioso fa capolino in una carrellata di modelli Peugeot e Jeep all'interno di un filmato istituzionale diffuso di recente (guardalo nel riquadro qui sotto).

Da parte di Stellantis non è arrivata nessuna conferma ufficiale sull'identità del modello, ma se unisci le proporzioni, i tratti stilistici e le tempistiche di lancio, tutti gli indizi portano in direzione del nuovo Airflow, atteso al debutto sul mercato entro la fine del decennio.

Addio linee fluide, spazio alla concretezza

Se l'identificazione è corretta, scordati le forme sinuose e filanti del concept elettrico omonimo che la casa aveva svelato nel 2022 (in basso). Quello che si vede nei fotogrammi è un crossover molto più massiccio e squadrato

La linea del tetto è alta, i montanti posteriori sono spessi, c'è uno spoiler generoso sopra il lunotto e il profilo complessivo è decisamente più geometrico.

A dirla tutta, l'impostazione generale ricorda da vicino le proporzioni di una Hyundai Ioniq 5 che ha preso in prestito i fari da una Cadillac, piuttosto che i classici elementi a cui il marchio ci ha abituato nell'ultimo ventennio.

Dietro l'impatto visivo è notevole, dominato da grandi gruppi ottici a LED segmentati a sviluppo verticale che corrono quasi per l'intera altezza del portellone, dal tetto fino al paraurti. I fascioni paracolpi neri nella parte inferiore accentuano l'aspetto solido del corpo vettura.

Chrysler Airflow Concept 2022 - Foto di Kevauto, CC BY-SA 4.0

Un frontale da minivan e motori per tutti i gusti

Davanti, invece, l'influenza stilistica arriva dritta dall'ultimo restyling della Pacifica. C'è una sottile firma luminosa a LED a tutta larghezza che ingloba al centro lo storico stemma alato.

Ai lati del paraurti troviamo elementi luminosi sovrapposti in verticale, una scelta che modernizza i tratti tipici della monovolume americana.

Ma la vera sorpresa si nasconde in uno spaccato tecnico mostrato nella medesima presentazione. Sotto il cofano si intravede chiaramente un motore termico montato in posizione trasversale, il che fa subito pensare a uno schema a trazione anteriore.

Questa scelta si sposa alla perfezione con la strategia dichiarata di recente dai vertici del gruppo: offrire ai clienti diverse opzioni di motorizzazione senza imporre la transizione forzata all'elettrico puro.

Chrysler Airflow nasce su una piattaforma multi-energia

Piattaforma modulare e prezzi competitivi

I piani industriali prevedono che il nuovo SUV Chrysler nasca sulla nuova piattaforma STLA One di Stellantis, un'architettura flessibile progettata da zero per ospitare indifferentemente sistemi di propulsione ibrida, a trazione integrale o 100% elettrica.

Il prezzo di partenza stimato negli Stati Uniti dovrebbe aggirarsi intorno ai 40.000 dollari, e in un secondo momento la gamma verrà completata da altri due crossover più compatti con un prezzo d'attacco inferiore ai 30.000 dollari.

Chiaramente non possiamo avere ancora la certezza matematica che si tratti del modello definitivo, considerando che il debutto commerciale è previsto verso il 2028, né sappiamo se il design rimarrà fedele al cento per cento a queste immagini. Ma a giudicare dal design, che pare decisamente riuscito, Chrysler si prepara per un vero cambio di passo.

Foto Chrysler Airflow Concept 2022: autore Kevauto - CC BY-SA 4.0.

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