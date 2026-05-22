Dodge guarda al 2030 con muscle car e crossover sportivi, lo promette Stellantis

L’Investor Day Stellantis, ha coinvolto praticamente tutti i marchi sotto il controllo del colosso automotive, compresi quelli americani come Dodge, che tornerà alle proprie radici, puntando nuovamente sulle prestazioni e sulle muscle car (guarda Investor Day Stellantis).

Dodge rilancia la sua identità sportiva

La strategia prevede l’espansione della gamma con motori tradizionali e l’introduzione del marchio SRT su tutti i modelli principali. A guidare il progetto è Tim Kuniskis, che ha descritto il nuovo corso del brand come un “ritorno autentico allo spirito americano delle alte prestazioni”. Tra le novità annunciate spicca una nuova interpretazione della Hornet, pensata come accesso al mondo delle supercar a stelle e strisce per una clientela più ampia.

Dodge: la casa USA punta ancora su muscle car e crossover sportivi con motori V8 come GLH

Nuovi crossover e una muscle car estrema

Il futuro crossover sportivo si chiamerà GLH e potrebbe condividere piattaforma e soluzioni tecniche con i prossimi modelli elettrificati del gruppo Stellantis. Dodge ha già confermato una versione ad alte prestazioni firmata SRT, ma l’attenzione maggiore è concentrata sulla nuova sportiva ispirata alle storiche Charger Daytona e Plymouth Superbird.

I teaser mostrano un grande alettone posteriore e lasciano intuire un progetto radicale. Secondo le indiscrezioni, l’auto potrebbe chiamarsi Copperhead SRT e adottare un motore V8 sovralimentato derivato dalle più recenti sportive del gruppo.

Dodge: in futuro potrebbe arrivare una supercar estrema chiamata Copperhead SRT

Obiettivo crescita entro il 2030

La futura gamma performance potrebbe includere propulsori capaci di sviluppare fino a 788 CV e 921 Nm, valori che riporterebbero Dodge al vertice del segmento muscle car. Parallelamente, il marchio ha confermato un aggiornamento della Durango, SUV storico che continuerà a occupare un ruolo centrale nell’offerta americana del brand.

Nonostante la crescente elettrificazione, Dodge intende mantenere forte il legame con i motori a combustione interna ad alte prestazioni e punta ad aumentare le vendite annuali entro il 2030, consolidando così la propria identità sportiva nel mercato globale.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/05/2026