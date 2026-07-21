Nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid arriva in Italia con oltre 100 km in elettrico: prezzi

La nuova Suzuki Across debutta ufficialmente in Italia dopo essere stata svelata ufficialmente a febbraio. Il SUV deriva strettamente dalla Toyota RAV4 e con l'introduzione della nuova generazione del modello Toyota, anche la versione Suzuki si aggiorna con tante novità. Il nuovo modello si può adesso ordinare in Italia.

Suzuki Across Plug-in Hybrid

Esterni e interni

La nuova Suzuki Across riprende il design della nuova generazione della RAV 4. Dunque, rispetto al precedente modello presenta linee più moderne con un frontale caratterizzato da fari Full LED a forma di C. Rispetto al modello Toyota troviamo una griglia differente e un paraurti ridisegnato. Di serie ci sono poi cerchi in lega da 18 pollici. Oltre al colore nero, la nuova Suzuki Across si potrà avere nelle tinte bianco, grigio e verde.

L'abitacolo, invece, logo a parte, riprende fedelmente quello della RAV4. Rispetto alla passata generazione l'aspetto è più moderno. Dietro al volante multifunzione c'è il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mente centralmente sulla plancia è stato collocato il display da 12,9 pollici del sistema infotainment che può contare sui supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. La dotazione comprende sedili anteriori riscaldabili, regolazione elettrica a 10 vie del sedile del conducente con memoria e supporto lombare elettrico, oltre alla regolazione elettrica del sedile passeggero.

Suzuki Across Plug-in Hybrid

672 litri per il bagagliaio ma si può salire a 1.647 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Solo ibrida Plug-in

Sotto al cofano della nuova Suzuki Across troviamo un powertrain ibrido Plug-in. C'è un 4 cilindri benzina di 2,5 litri abbinato a 2 unità elettriche di cui una al posteriore per poter disporre della trazione integrale. La potenza massima di sistema arriva a ben 309 CV, quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 180 km/h. Le unità elettriche sono alimentate da una batteria con una capacità di 22,7 kWh che consente di poter percorrere oltre 100 km in modalità 100% elettrica.

Suzuki Across Plug-in Hybrid

La trazione integrale elettrica AllGrip E-Four assicura una gestione ottimizzata della coppia tra asse anteriore e posteriore. A disposizione le modalità di guida Normal, Eco, Sport e Trail. Non mano poi una completa dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre dell'assistenza alla guida di Livello 2.

Prezzo

Quanto costa la nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid? 55.900 euro con un vantaggio cliente di 4.500 euro per i contratti stipulati entro il 30 settembre 2026.

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