Suzuki festeggia 50 anni in Germania: GSX-8S e GSX-S1000 Special Edition per l'anniversario

Suzuki Germania celebra il suo 50° anniversario con delle edizioni speciali dei modelli GSX-8S e GSX-S1000. Queste special edition saranno disponibili in serie limitata e commercializzate solamente sul mercato tedesco.
Due special edition in edizione limitata per i 50 anni in Germania
Oltre a grafiche esclusive, entrambi i modelli sono dotati di un pacchetto di accessori specifici.
Entrando più nel dettaglio dei singoli modelli, la GSX-8S è dotata di un kit di grafiche in stile retrò, un coprisella per il passeggero e un nuovo puntale. Anche la GSX-S1000 riceve il kit di grafiche, oltre a un coprisella per il passeggero, un nuovo parabrezza e adesivi per i cerchi delle ruote anteriori e posteriori. Tecnicamente, i modelli in edizione speciale si basano sulle rispettive versioni di produzione standard.
Suzuki GSX-8S
La GSX-8S è dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc in grado di erogare 83 CV (61 kW). È disponibile anche una versione depotenziata omologata A2 per i neopatentati. Il peso è di 202 kg. La GSX-8S è dotata di serie di un ricco equipaggiamento che include il quickshifter, tre modalità di guida, controllo di trazione a tre livelli e disinseribile, acceleratore ride-by-wire, oltre a un moderno display TFT a colori da 5 pollici per la strumentazione.
Suzuki GSX-S1000
La GSX-S1000 adotta un quattro cilindri in linea da 999 cc con una potenza massima di 152 CV (112 kW). Motore che deriva da quello della GSX-R1000, ma è stato ottimizzato per un'erogazione di potenza bilanciata per l'uso stradale. L'impianto frenante può contare su di un doppio disco da 310 mm e pinze Brembo a quattro pistoncini ad attacco radiale sulla ruota anteriore che garantisce una decelerazione potente e controllabile. La ciclistica invece presenta una forcella a steli rovesciati KYB da 43 mm completamente regolabile e un'ammortizzatore centrale con precarico molla regolabile su sette posizioni e smorzamento in estensione.
La scheda tecnica vede pure la presenza di tre modalità di guida, controllo della trazione, acceleratore ride-by-wire e cambio quickshifter.
Prezzo
Solo 50 esemplari per ognuna di questa special edition. Il prezzo? 9.890 euro per la GSX-8S Special Edition e di 14.290 euro per la GSX-S1000 Special Edition.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|GSX-8S
|84 / 61
|7.590 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Suzuki GSX-8S visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Suzuki GSX-8S
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