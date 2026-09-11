Suzuki GSX-R1000R Stealth, la nuova serie speciale si veste di nero: ecco il prezzo

Al Salone Auto di Torino c'è spazio anche per gli amanti delle due ruote. Suzuki ha infatti svelato la nuova GSX-R1000R Stealth. Si tratta di una serie speciale che si caratterizza per un look ''total black''. Stando a quanto racconta la casa giapponese, per questa versione speciale della supersportiva, si è tratta ispirazione dalla Suzuki Stealth Line, la gamma di motori fuoribordo del marchio contraddistinta dall’estetica total black e alte prestazioni.

Suzuki GSX-R1000R Stealth

La Suzuki GSX-R1000R si veste di nero

Questa serie speciale si riconosce quindi per la particolare livrea full black, contraddistinta dall'alternanza di superfici verniciate nero lucido e nero opaco. Sul serbatoio troviamo poi il logo Stealth insieme al numero progressivo dell'esemplare. Non solo livrea comunque, perché questa versione dispone anche di una dotazione tecnica premium che comprende lo scarico Akrapovič in titanio, il cupolino fumé, la cover monoposto e le alette in carbonio.

Suzuki GSX-R1000R Stealth

La meccanica non cambia

Per il resto, è la Suzuki GSX-R1000R che ben conosciamo e apprezziamo (qui c'è la nostra prova). Incastonato nel telaio troviamo quindi un motore quattro cilindri in linea da 999,8 cc, raffreddato a liquido che beneficia delle più avanzate tecnologie sviluppate da Suzuki nelle competizioni, tra cui il sistema di fasatura variabile SR-VVT (Suzuki Racing Variable Valve Timing) e il comando elettronico Ride-by-Wire. Il motore è in grado di erogare una potenza di 195 CV a 13.200 giri al minuto con una coppia di 110 Nm a 11.000 giri al minuto.

Suzuki GSX-R1000R Stealth

La dotazione tecnica prevede inoltre la presenza di una piattaforma elettronica che comprende controllo di trazione regolabile, launch control, quick shifter bidirezionale e diversi riding mode. La supersportiva giapponese adotta una ciclistica di derivazione racing con telaio in alluminio a doppia trave, sospensioni ad alte prestazioni e impianto frenante Brembo, per garantire precisione di guida, stabilità e massima efficacia in frenata.

Prezzo

Suzuki GSX-R1000R Stealth è proposta al prezzo di 21.690 euro. Solo 10 gli esemplari disponibili, tutti ordinabili solamente online attraverso il sito della casa giapponese (clicca qui).

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