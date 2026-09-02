Salone Auto Torino 2026: date, programma ed elenco delle vere novità

Torino torna a trasformarsi in una grande esposizione automobilistica a cielo aperto. Dall’11 al 13 settembre 2026, il Salone Auto Torino occuperà Piazza Castello, Piazzetta Reale, la Corte d’Onore e i Giardini dei Musei Reali, con accesso gratuito per il pubblico.

Prima di preparare la trasferta, però, conviene fare un po’ d’ordine. Fra le auto annunciate ci sono modelli completamente nuovi, restyling, debutti commerciali e vetture arrivate sul mercato solo da pochi mesi. La parola anteprima, insomma, va maneggiata con una certa cautela.

FIAT Grizzly e Grizzly Fastback

Orari e ingresso gratuito

L’area espositiva sarà aperta tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00, con ingresso libero. Le auto saranno distribuite fra le piazze centrali e gli spazi dei Musei Reali, all’interno di un percorso che mescola modelli di serie, concept, supercar e vetture storiche.

Dai Giardini Reali bassi, lungo corso San Maurizio, partiranno anche i test drive gratuiti. Non potrai però provare tutte le auto esposte: le prove riguarderanno una selezione di marchi fra cui BYD, Changan, Dongfeng, EMC, Geely, GWM, Honda, Hongqi, Kia, Lepas, Lynk & Co, Mazda, Omoda e Jaecoo, Suzuki, Tesla e Zeekr.

Gli appuntamenti principali

Il programma comincia in realtà giovedì 10 settembre, con l’evento bTOb al Teatro Regio. L’incontro è riservato alle aziende e agli addetti ai lavori e ruota attorno alla trasformazione dell’industria automobilistica, alla sostenibilità e alle nuove forme di mobilità.

Sabato 12 settembre sarà invece il giorno del Supercar Meeting. Il raduno partirà dalla Reggia di Venaria Reale, dove saranno riunite le vetture partecipanti. Da lì gli equipaggi raggiungeranno individualmente il centro di Torino.

Con Promozioni Week, infine, il Salone uscirà idealmente dai confini cittadini. Le Case aderenti proporranno offerte dedicate nelle concessionarie italiane, creando un collegamento fra le auto esposte e quelle effettivamente disponibili sul mercato.

Lancia Gamma

Quali sono le vere novità del Salone Auto Torino 2026

Non tutte le vetture presenti sono anteprime mondiali o nazionali. Alcune, però, rappresentano effettivamente il primo incontro con il grande pubblico italiano oppure appartengono a generazioni e varianti appena presentate.

Lancia Gamma: la nuova ammiraglia elettrificata del marchio torinese è uno dei modelli più importanti del Salone. Era già stata mostrata in agosto durante un evento Stellantis riservato agli operatori professionali, quindi non è un’anteprima assoluta. Torino però rappresenta il suo primo vero bagno di folla davanti al pubblico italiano.

Fiat Grizzly e Grizzly Fastback: vale un discorso simile. La nuova famiglia di crossover compatti era stata anticipata in occasione dello stesso appuntamento professionale, ma a Torino affronta per la prima volta il giudizio di una platea ampia. La variante Fastback si distingue per la coda più inclinata e l’impostazione da SUV coupé.

BMW i3 berlina: è la vera novità BMW da tenere d’occhio. La nuova elettrica basata sull’architettura Neue Klasse non risulta essere già stata esposta in un precedente evento pubblico italiano. Diverso il caso del SUV iX3, che aveva avuto la propria anteprima nazionale proprio al Salone Auto Torino del 2025.

Mercedes Classe C elettrica: anche la nuova berlina a batteria è al debutto davanti al pubblico italiano. Non si può dire lo stesso della GLC elettrica, già disponibile per i test drive in occasione di MIMO Monza nel giugno 2026.

Omoda 4: dopo la prima apparizione europea di Barcellona, il crossover compatto affronta a Torino la propria prima uscita sul mercato italiano. Fra i modelli esposti è una vera anteprima nazionale.

Nuova BMW X5: la quinta generazione del grande SUV bavarese merita un posto in prima fila. La produzione è partita in agosto, mentre il lancio commerciale europeo è previsto per la fine di novembre 2026. Torino ospita una delle sue prime esposizioni pubbliche italiane.

Renault Mégane E-Tech Electric restyling: non è un modello completamente nuovo, ma un facelift abbastanza profondo da meritare attenzione. Il frontale è stato ridisegnato quasi integralmente, con l’eccezione dei gruppi ottici, mentre l’arrivo sul mercato è previsto nel quarto trimestre del 2026.

Nuova Suzuki Across PHEV: anche la nuova generazione del SUV ibrido plug-in giapponese rientra fra le novità principali. Il design è completamente cambiato e non si tratta quindi di un semplice aggiornamento di motori o allestimenti.

Lotus Eletre X: la nuova variante ibrida ad alte prestazioni rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto alla Eletre elettrica. Utilizza la nuova architettura X-Hybrid del costruttore e promette prestazioni da supercar associate a un’autonomia complessiva molto più elevata.

Lotus Emira 420 Sport: è la nuova versione di vertice della sportiva britannica. Ha più potenza, pesa meno e adotta modifiche specifiche ad aerodinamica, freni e assetto. Non è una nuova generazione, ma è certamente una variante inedita e non una semplice serie speciale estetica.

Kia EV5 GT : attenzione alla sigla, perché non stiamo parlando della più tranquilla GT-Line. La EV5 GT è la vera versione ad alte prestazioni del SUV elettrico coreano, con due motori e trazione integrale. Quella di Torino sarà la prima apparizione davanti al pubblico italiano e merita quindi di entrare a pieno titolo fra le anteprime del Salone.

Nuova Kia Seltos: la seconda generazione del SUV compatto è stata completamente riprogettata e nel 2026 è arrivata per la prima volta anche sul mercato italiano. Non è un’anteprima assoluta, dato che è già entrata nelle concessionarie, ma rimane una delle novità di prodotto più importanti presenti a Torino. Potrai inoltre provarla nei test drive organizzati durante la manifestazione.

Grande curiosità destano poi la nuova compatta elettrica Chery Q e la misteriosa Geely KO11: modelli tutti da scoprire.

Lamborghini Countach: la prima serie non aveva lo spoiler frontale

Lancia, Gandini e Pininfarina: le auto storiche

Il Salone non sarà dedicato soltanto alle novità. Nei Giardini dei Musei Reali troverai una selezione di vetture storiche legate ai 120 anni della Lancia e ai 50 anni della Gamma, oltre a modelli come Lambda, Stratos e Delta da competizione.

Sempre nei Giardini sarà allestito l’omaggio a Marcello Gandini, con auto come Lamborghini Miura P400 SV, Ferrari Dino 308 GT4, Lamborghini Espada e Diablo, Alfa Romeo Montreal, Maserati Ghibli II e Lancia Stratos. Ricorrono inoltre i 55 anni della Lamborghini Countach, anche se al momento non risulta confermata la presenza di un esemplare all'interno della selezione dedicata a Gandini.

La Corte d’Onore ospiterà invece il tributo a Sergio Pininfarina, in occasione dei cento anni dalla nascita. La selezione del Ferrari Club Italia sarà collocata nei Giardini dei Musei Reali e comprenderà modelli storici e recenti.

Completa il programma l’omaggio alla London to Brighton, la celebre manifestazione britannica riservata alle vetture più antiche. Non sarà un trofeo vero e proprio, ma un’esposizione di mezzi ultracentenari come la Peugeot Tipo 3 del 1892, la Renault Type C del 1900 e altri pionieristici veicoli a motore.

Vale la pena andare?

La risposta è sì, soprattutto perché l’ingresso è gratuito e il centro di Torino offre uno scenario difficilmente replicabile da un salone tradizionale. Non aspettarti però una lunga sequenza di anteprime assolute: la parte più interessante sarà poter confrontare nello stesso posto modelli nuovi, restyling, marchi appena arrivati in Italia, supercar e auto storiche. Con le dovute distinzioni, di cose da vedere ce ne saranno parecchie.

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