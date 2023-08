MIMO 2024, ecco le date della quarta edizione del Milano Monza Motor Show!

Mano al calendario: per il 2024 il Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 28 al 30 giugno all’Autodromo Nazionale di Monza

A poche ore dall’inizio del Gran Premio di Monza, l’appuntamento più atteso dai tifosi Ferrari (e non solo), dall’autodromo milanese arriva la comunicazione delle date per la quarta edizione di MIMO, il Milano Monza Motor Show, che si terrà proprio nella città brianzola dal 28 al 30 giugno 2024.

MIMO 2024, immagini dalla precedente edizione

L’EVENTO Confermato come evento gratuito per il pubblico, MIMO 2024 vedrà nuovamente esposti i modelli di punta delle principali case automobilistiche, con la possibilità di provarle nel parco di Monza e all’interno del circuito stesso. Non mancheranno le esibizioni di hypercar, supercar, prototipi e auto storiche, e la seconda edizione di Indy Autonomous Challenge, sfida di monoposto a guida autonoma senza pilota.

LA TERZA EDIZIONE Quella che si è tenuta quest’anno (qui il nostro speciale con interviste e approfondimenti) ha visto la partecipazione di oltre 60mila persone, 2mila test drive di modelli elettrici e ibridi, e la partecipazione di 3mila collezionisti che hanno portato le proprie auto a sfilare tra i paddock, sull’Anello Alta velocità e sulla pista di Formula 1.

LE DICHIARAZIONI ''La scorsa edizione di MIMO è stata un successo sorprendente, il segnale che anche in Italia c’è spazio per un festival motoristico open-air che regali spettacolo”, ha dichiarato Andrea Levy, presidente di MIMO. “Insieme alle case automobilistiche, insieme al mio team stiamo lavorando a un format in grado di coinvolgere, oltre a l’Autodromo Nazionale Monza, Milano e altre location del territorio della Regione Lombardia”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 30/08/2023