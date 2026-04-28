Leapmotor B05 Ultra, la nuova hot hatch elettrica si presenta al Salone di Pechino

Nel mentre che in Europa sta arrivando la nuova Leapmotor B05, gli ordini sono già stati aperti in Italia, in Cina e precisamente al Salone di Pechino fa il suo debutto ufficiale la nuova Leapmotor B05 Ultra, versione più sportiva della compatta elettrica che su questo mercato è proposta a partire da 123.800 yuan che al cambio sono circa 15.500 euro.

Leapmotor B05 Ultra

Look più aggressivo

La nuova B05 Ultra si riconosce per uno specifico body kit aerodinamico che permette di dare alla vettura un look più sportiveggiante. Il paraurti, ad esempio, è stato rivisto con la presenza di prese d'aria più grandi. Di profilo possiamo invece osservare le minigonne sportive, mentre dietro, alla fine della linea del tetto, è presente un nuovo spoiler. L'auto monta cerchi da 19 pollici e presenta un impianto frenante con pinze dei freni grigie. In Cina, la B05 Ultra è disponibile in tre colori: giallo, verde e grigio. Ricordiamo che sul mercato cinese la vettura è in realtà venduta con il nome di Lafa 5 Ultra nei colori giallo, verde e grigio.

L'abitacolo è rifinito in pelle scamosciata nera e presenta la medesima struttura della B05 ''standard'' che già conosciamo. In più sono presenti i sedili anteriori sportivi con funzione massaggio e ventilazione. Il volante è inoltre riscaldabile.

Leapmotor B05 Ultra

Motore, autonomia e prestazioni

Nuova Leapmotor B05 adotta un motore da 180 kW (245 CV) e 255 Nm di coppia, quanto basta per poter accelerare da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. La velocità massima è di 170 km/h. Il tutto è alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 56,2 kWh o da 67,1 kWh che consente una percorrenza, rispettivamente di 500 km e di 600 km ma secondo il ciclo CLTC. L'auto presenta una ripartizione del peso 50:50 e ovviamente un diverso setup di telaio e assetto per essere più divertente da guidare tra le curve. Ricordiamo che la versione ''standard'' della B05 offre 218 CV.

Arriva in Europa?

Leapmotor B05 presto sarà sulle strade del Vecchio Continente ma ancora non è chiaro se poi arriverà pure la versione Ultra. Probabilmente, molto dipenderà dalla domanda della clientela.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026