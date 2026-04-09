Nuova Leapmotor T03 Van, l'auto elettrica più venduta in Italia nel 2026 punta ai professionisti

Leapmotor T03 piace molto in Italia e grazie agli incentivi c'è stato un vero e proprio boom di ordini come hanno dimostrato i dati di mercato degli ultimi mesi. Adesso c'è una novità perché ha fatto il suo debutto la nuova Leapmotor T03 Van, versione della city car elettrica omologata come veicolo commerciale leggero. Modello nato per rispondere alle esigenze dei professionisti che operano principalmente in città.

Leapmotor T03 Van

Pensata per il lavoro in città

Rispetto alla T03 che già conosciamo bene, la versione Van si differenzia per pochi aspetti. La meccanica non cambia e le differenze le troviamo tutte all'interno dell'abitacolo dove sono stati rimossi i sedili posteriori per ampliare il vano di carico. Inoltre, niente tetto panoramico e di serie ci sono cerchi in acciaio da 15 pollici in finitura nera. Nuova Leapmotor T03 Van può quindi offrire ai professionisti una capacità di carico fino a 657 litri. Le dimensioni interne del vano rendono il veicolo ideale per attività di consegna, servizi e assistenza tecnica.

Il motore rimane sempre da 95 CV alimentato da una batteria LFP da 37,3 kWh che permette un'autonomia WLTP di 265 km, più che sufficiente per le attività in ambito urbano.

Leapmotor T03 Van

Prodotta tra Cina e Italia

La nuova Leapmotor T03 Van viene inizialmente prodotta in Cina in configurazione T03 N1 “incomplete”. Questo significa che è priva di sedili posteriori e cinture di sicurezza. Successivamente, le vetture arrivano a Mirafiori dove avviene la finalizzazione in versione LCV installando la parete divisoria e i rivestimenti del vano di carico, secondo un processo strutturato e conforme agli standard di omologazione N1.

Prezzo

La nuova Leapmotor T03 Van si può già ordinare. Quanto costa? 14.590 euro (IVA e messa su strada escluse).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/04/2026