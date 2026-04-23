Nuova Leapmotor B05 debutta in Italia, ordini al via: caratteristiche e prezzi

Con prezzi da 26.900 euro e autonomia fino a 482 km, la Leapmotor B05 è pronta a debuttare sul mercato

Leapmotor B05 è finalmente pronta per debuttare sul mercato italiano. Si tratta di una compatta elettrica di circa 4,4 metri su cui la casa automobilistica cinese punta molto per allargare la sua presenza nel Vecchio Continente. Con l'apertura degli ordini, finalmente possiamo scoprire tutte le ultime caratteristiche di questo nuovo modello.

Esterni e interni

Esattamente, Leapmotor B05 misura 4.430 mm lunghezza x 1.880 larghezza x 1.520 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. Il design riprende il classico family look degli ultimi modelli della casa automobilistica cinese. I fari LED anteriori a lama, la barra luminosa posteriore a tutta larghezza, le linee scolpite della carrozzeria e i cerchi in lega aerodinamici “Swift-Wing” da 19 pollici sono alcuni degli elementi che caratterizzano questo modello.

Leapmotor B05

Tanta attenzione è stata data all'aerodinamica e il frutto di questo lavoro è un Cx di 0,26. La nuova B05 si potrà avere nelle colorazioni Lightning Yellow, Windy Grey, Metallic Black, Starry Night Blue e Galaxy Silver.

Salendo a bordo, troviamo un ambiente minimalista, con i comandi fisici ridotti davvero al minimo indispensabile. Non può mancare, comunque, una completa dotazione di tecnologia. Abbiamo un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e un sistema infotainment centrale da 14,6 pollici dotato della piattaforma Leap OS 4.0 Plus. Troviamo superfici morbide e sedili in eco‑pelle, oltre a sedili anteriori riscaldati. I sedili posteriori sono reclinabili di 27 gradi per migliorare il comfort nei viaggi lunghi. Per i bagagli, con i sedili posteriori abbattuti si arriva fino a 1.400 litri. C'è poi un ampio tetto panoramico con tendina parasole elettrica che permette di enfatizzare la sensazione di spazio all'interno dell'abitacolo.

Motore e autonomia

Nuova Leapmotor B05 offre un motore da 218 CV (160 kW) e 240 Nm di coppia, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Disponibili due opzioni di batteria: 56,2 kWh con un'autonomia WLTP di 401 km e 67,1 kWh con un'autonomia di 482 km sempre WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, Leapmotor parla di una potenza di picco in corrente continua di 174 kW che consente di ricaricare la batteria dal 30% all'80% in circa 17 minuti.

Leapmotor B05

Ovviamente non può mancare una completa dotazione di sistemi ADAS che permettono di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.

Allestimenti e prezzi

Due allestimenti, Life e Design. La versione Life è disponibile con le due opzioni di batteria, mentre la Design solamente con l'accumulatore di maggiore capacità. Prezzi? Il listino parte da 26.900 euro per la versione Life con batteria da 56,2 kWh e da 29.400 euro per la variante Life con batteria da 67,1 kWh, mentre la versione Design è disponibile a partire da 30.900 euro. In occasione dell’apertura degli ordini, è stata inoltre studiata un’offerta di lancio: con permuta o rottamazione, è possibile mettersi subito al volante della B05 a soli 22.900 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 24/04/2026