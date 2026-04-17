Leapmotor D19, la nuova ammiraglia range extender o elettrica con batterie extra large

Leapmotor D19 ha fatto il suo debutto ufficiale in Cina. Si tratta della nuova ammiraglia della casa automobilistica, un modello dotato di un powertrain range extender con una batteria extra large. Infatti, può contare su di un accumulatore fino a 80,3 kWh che permette un'autonomia in elettrico di 500 km, sebbene parliamo del ciclo di omologazione cinese CLTC. Volendo, è anche elettrica con un'architettura a 1.000 V.

Leapmotor D19

Esterni ed interni

Il nuovo maxi SUV Leapmotor si caratterizza per adottare il più recente linguaggio di design della casa automobilistica cinese ''Technology Natural Aesthetics 2.0'' con un frontale dotato di gruppi ottici su più livelli. Le sue misure sono 5.252 mm lunghezza x 1.995 mm larghezza x 1.780 mm altezza, con un passo di 3.110 mm. Tutti gli allestimenti adottano cerchi da 21 pollici. Dimensioni importanti per un modello in grado di offrire tanto spazio. Infatti, si potrà avere con un abitacolo in due configurazioni differenti: la prima con 6 posti e la seconda con 7 posti. Lo stile degli interni è minimalista con vuole la moda, con rivestimenti premium.

Leapmotor D19

Ovviamente è presente tanta tecnologia. Il quadro strumenti può contare su di un schermo da 10,25 pollici, mentre l'ampio display centrale dell'infotainment è da 17,3 pollici. Non manca nemmeno un Head-Up Display con realtà aumentata da 60 pollici. I passeggeri della seconda fila possono usufruire di un monitor da 21,4 pollici montato sul tetto e di uno schermo di controllo da 6 pollici. Un altro punto di forza dell'abitacolo sono i 23 altoparlanti. Curiosità, nella dotazione di serie è presente anche una bombola d'ossigeno. Perché? Accessorio pensato per chi intende affrontare le strade delle regioni in alta quota come il Tibet.

Leapmotor D19, versione range extender

La nuova Leapmotor D19 offre un powerteain range extender. Sotto al cofano troviamo un motore 1,5 litri benzina con funzione di generatore abbinato a due motori elettrici per una potenza di sistema pari a 300 kW (408 CV). C'è quindi la trazione integrale. Le unità elettriche sono alimentate anche da batterie con capacità di 63,7 kWh e 80,3 kWh che permettono di percorrere in elettrico, rispettivamente, 400 e 500 km (CLTC). Grazie all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. Leapmotor dichiara un tempo di 15 minuti per passare dal 30 all'80% della carica.

Leapmotor D19

La versione elettrica

La nuova D19 di Leapmotor si può avere pure con un powertrain 100% elettrico caratterizzato da due motori elettrici da 410 kW (557 CV) alimentati da una batteria da 99,6 kWh o 115 kWh. L'autonomia è di 620-720 km (ciclo CLTC). È disponibile anche una versione a tre motori con una batteria da 115 kWh e una potenza di picco di 540 kW (744 CV). L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 3,94 secondi.

Sul fronte della sicurezza, è importante sottolineare che Leapmotor D19 adotta 28 sensori, tra cui un LiDAR sul tetto. L'auto supporta la funzione Navigate On Autopilot (NOA) su strade urbane e autostrade.

Prezzi

In Cina, il nuovo SUV Leapmotor D19 parte da 219.800 yuan ma si può arrivare anche a 269.800 yuan (27.300 - 33.500 euro).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/04/2026