Prova Leapmotor B10 REEV Hybrid: elettrico o ibrido? Con il range extender meglio tutti e due

Ci sono le auto elettriche, ci sono le ibride e quelle a benzina o diesel. Ma ci sono anche le Range Extender. Modelli che stanno prendendo piede perché la loro è una tecnologia furba. Adesso vi spiego cosa si intende dire per “furba” dopo avere provato la nuova Leapmotor B10 REEV Hybrid, C-SUV del brand cinese, che in Europa gravita nell’orbita Stellantis (guarda la hompeage di Leapmotor).

Leapmotor B10 REEV Hybrid: la prova del C-SUV cinese con tecnologia Range Extender

Innanzitutto, REEV significa Range Extender Electric Vehicle, in questo caso uno sport utility con “autonomia estesa” grazie alla combo fra un motore a benzina e uno elettrico. Il motore a benzina, un 4 cilindri millecinque aspirato da 68 CV, non è collegato alle ruote motrici, ma funziona esclusivamente da generatore per ricaricare la batteria. In questo caso ce n’è una da 18,8 kWh, per alimentare il motore posteriore di trazione, 100% a corrente, da 218 CV e 240 Nm.

Sembra un BEV ma non lo è

Risultato? Guida simil-elettrica, confortevole e vivace, autonomia EV fino a 86 km e complessiva che tocca quota 900 km grazie al serbatoio da 50 litri. Attenzione, se volete c’è anche la spina poiché la ricarica nei rallentamenti è minima anche con la funzione One Pedal per la massima frenata rigenerativa.

Leapmotor B10 REEV Hybrid: motore elettrico di trazione ed endotermico come generatore

Ricarica in CA e CC

La presa in corrente alternata è da 6,6 kW (non molti), ma si possono usare le colonnine in continua e con 46 kW di picco recuperate dal 30-80% in meno di mezz’ora. Avete capito dove sta la furbata? In sostanza, la B 10 REEV è una plug-in hybrid perché è ricaricabile alla spina, ma con questo SUV unite i vantaggi di guidare 100% in elettrico con quelli di non avere l’assillo della colonnina, e con un’autonomia molto elevata grazie alla scorta di benzina. Ora torno un attimo su come è fatto questo sport utility cinese, che ho visto dal vivo per la prima volta.

Leapmotor B10 REEV Hybrid: un design moderno ed equilibrato con spunti interessanti

Si dice che i modelli asiatici abbiano poca personalità. Beh, è vero fino a un certo punto. Per esempio, trovo che il look della B10 REEV abbia dei buoni spunti. Mi piace il frontale massiccio e con sottili fari full LED. Mi convince il profilo lineare anche se le ruote da 18” sembrano un po’ piccole dentro quei passaruota così muscolosi. Ruba l’occhio la coda con la firma luminosa full led a tutta larghezza. Insomma, in 4,52 metri di lunghezza ci sono forme poco elaborate, ma ben proporzionate e gradevoli.

Leapmotor B10 REEV Hybrid: la plancia con due display

Dentro, largo al minimalismo e a una buona qualità percepita. Toccate materiali robusti e piacevoli al tatto. Le plastiche rigide sono confinate in zone lontano da occhi e mani. Il volante a due razze ha i pulsanti fisici per autoradio e cruise control. La plancia è priva di fronzoli con i due display per quadro strumenti e infotainment.

Leapmotor B10 REEV Hybrid: sedili anteriori in eco-pelle regolabili e climatizzabili elettricamente

Spazio per tutti

E dentro, c’è tanto spazio per un C-SUV. Davanti tutto ok grazie a sedili accoglienti e regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati. Mi piace l’appoggiabraccia alto e convincono i tanti vani portaoggetti per tenere in ordine l’abitacolo. Dietro, ancora meglio per i tre passeggeri, che hanno centimetri in abbondanza da tutti i lati. Invece, sono un po’ pochi i 330 litri a disposizione del bagagliaio (max 1.600 litri). Addirittura, un centinaio in meno della B10 elettrica (guarda Lepamotor B10 BEV).

Leapmotor B10 REEV Hybrid: il touchscreen da 14,6'' dell'infotainment

Sul ponte di comando trovano posto un display da 8,8” configurabile per le informazioni di guida e uno schermo touch da 14,6'' con risoluzione 2.5K. Si tratta di un vero e proprio tablet che funge da centro di gestione del SUV. Il recente aggiornamento OTA (scopri l'aggiornamento per il SUV) ha portato Apple Car Play e Android Auto wireless, ma trovo anche le prese USB, l’assistente vocale e i servizi da remoto per viaggi e gestione del SUV tramite app dedicata.

Comandi a sfioramento

Peccato che passi tutto per comandi a sfioramento, comprese alcune funzioni basilari come la climatizzazione, che distraggono un po’ durante la guida. Ma ci hanno spiegato che è una condizione necessaria per avere rapido accesso agli aggiornamenti OTA, altrimenti per alcune funzioni ''analogiche'' sarebbe necessario passare in officina. Fin dalla entry level ci sono di serie tutti gli ADAS per la guida assistita di livello 2, tra l’altro efficaci e poco invasivi.

Leapmotor B10 REEV Hybrid: il volante con comandi analogici, ma tutto passa dal display a sfioramento

Motore elettrico posteriore+1.5 benzina Range Extender Potenza max elettrico 218 CV - endotermico/generatore 68 CV Coppia max elettrico 240 Nm Velocità 170 km/h Trazione posteriore Dimensioni - baule 4,52 x 1,89 x 1,66 m - 330/1.600 litri Consumo medio - autonomia EV 2,5 l/100 km (6,1 l/100 km a batteria scarica) - 86 km Peso 1.845 kg Prezzo Life da 29.900 euro - Design da 31.400 euro

B10 REEV è un SUV brillante e confortevole che offre un bel piacere di guida. Ci sono quattro profili: EV ed EV+, con funzionamento solo a batteria, con il secondo che prolunga gli ultimi chilometri in modalità elettrica; poi Fuel (per la massima autonomia nei lunghi viaggi) e Power+, con il generatore che si accende per ricaricare o mantenere inalterata la carica e per avere le massime prestazioni. Detto ciò, il SUV cinese è subito reattivo, proprio come una vera elettrica. I numeri dicono che lo 0-100 orari è coperto in 7,5 secondi per una punta velocistica di 170 km/h.

Leapmotor B10 REEV Hybrid: un SUV piacevole da guidare e che punta al comfort

Sa essere brillante su strada

Scatta con vigore e allunga con un bel piglio, il tutto con un livello di comfort elevato. Sospensioni ben tarate e sterzo delicato regalano viaggi in relax. L’erogazione è sempre fluida e anche se la B10 REEV non è un mostro di agilità (il peso è di 1.845 kg), se la cava bene sia nel traffico sia su strade più libere.

In tutto questo, la valutazione dei consumi di benzina è stata poco approfondita nel breve tragitto del test drive e perché il SUV ha funzionato praticamente sempre in elettrico. Tuttavia, il computer di bordo ha indicato una buona media di 14,8 kWh/100 km. Un buon risultato per un veicolo del genere. Invece, per valutare i 6,1 litri/100 km promessi dalla scheda tecnica con batteria scarica aspettiamo di provare la B10 REEV Hybrid in un test più approfondito. Fate conto che se avete a disposizione il pieno di energia elettrica, Leapmotor dichiara una media di 2,6 litri/100 km (38,5 km/litro).

Leapmotor B10 REEV Hybrid: prezzi vantaggiosi e listino che parte da meno di 30.000 euro escluse promo

Il prezzo, escluse promozioni, parte da 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la più ricca Design come quella della prova e alla quale potete aggiungere solo la vernice metallizzata a 650 euro. Insomma, un listino concorrenziale per il segmento, vista anche la tecnologia che si porta a bordo questo modello. Ma con le promo attualmente in vigore per il lancio, B10 REEV attacca rispettivamente a 24.900 euro e 26.400 euro. Voi cosa ne pensate del SUV asiatico? Potrebbe essere la soluzione giusta per una mobilità sostenibile anche dal punto di vista economico? Fatemelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/04/2026