Leapmotor vuole lanciare un secondo marchio per il mercato premium nel 2027

Secondo un rapporto proveniente dalla Cina, Leapmotor sarebbe intenzionata a lanciare un secondo marchio nel 2027 per rivolgersi al segmento di mercato di fascia alta. Secondo quanto emerso, questo nuovo marchio dovrebbe adottare una rete di vendita indipendente, separata dai canali di distribuzione esistenti di Leapmotor.

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Leapmotor punta al mercato premium

La casa automobilistica cinese sta crescendo rapidamente, anche grazie al sostegno di Stellantis. Oggi Leapmotor sta portando avanti un'ambiziosa strategia di crescita che va ben oltre il mercato cinese. In Europa, infatti, il costruttore sta progressivamente guadagnando quota di mercato, anche grazie a una gamma di vetture sempre più interessante e completa. La casa automobilistica propone SUV e monovolume sia in configurazione completamente elettrica che ad autonomia estesa (range extender). Tuttavia, non propone modelli premium. A quanto pare, con l'obiettivo di voler crescere ancora più rapidamente, l'azienda cinese vuole colmare questa lacuna attraverso un nuovo marchio dedicato.

Numeri alla mano, Leapmotor ha consegnato 596.555 nuovi veicoli nel 2025, un aumento del 103,1% rispetto all'anno precedente. Lo scorso anno ha realizzato un utile netto di 540 milioni di yuan (67,6 milioni di euro), diventando la seconda startup cinese di veicoli elettrici a raggiungere la redditività annuale dopo Li Auto. Tuttavia, Leapmotor ha fissato ambiziosi obiettivi finanziari e di vendita per il 2026. L'azienda punta infatti a raggiungere un volume di vendite annuo di un milione di veicoli. Per ottenere margini di profitto più elevati, l'ingresso nel mercato di fascia alta è diventata una scelta obbligata.

Stellantis può dare una mano?

Costruire un marchio premium sarà una sfida importante per Leapmotor. Sviluppare un nuovo marchio richiede in genere tempo e risorse considerevoli. Tuttavia, la partnership di Leapmotor con Stellantis potrebbe dare impulso alla sua strategia premium, dato che Stellantis vanta una vasta esperienza nella gestione di marchi come Maserati. Questa collaborazione potrebbe quindi aiutare il marchio cinese nel suo progetto di espansione nel segmento delle auto di fascia alta. Solo elettriche o anche Plug-in/range extender? Ancora non è chiaro. Non rimane quindi che attendere novità per capire esattamente i contorni di questo progetto.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026