Peugeot mostrerà il suo futuro con due concept al Salone di Parigi

A ottobre si terrà il Salone di Parigi che sarà il palcoscenico per il lancio di davvero tante novità. A quanto pare, Peugeot porterà due concept car che anticiperanno il nuovo design e tutte le nuove tecnologie che caratterizzeranno i futuri modelli della casa automobilistica francese. Parlando con i giornalisti europei, il CEO di Peugeot, Alain Favey, ha confermato la presentazione di questi due concept e ha affermato che le vetture ''mostreranno molto sul futuro del marchio Peugeot''.

Il futuro di Peugeot in due concept al Salone di Parigi

Ovviamente, non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma il CEO ha comunque detto che questi modelli ''indicheranno la strada'' per l'evoluzione del linguaggio stilistico di Peugeot e trarranno ispirazione dalla lunga storia del marchio.

Il nostro patrimonio è molto importante per noi, ma lo è nel senso che ci fornisce spunti per il futuro, che esprimeremo nuovamente al Salone dell'Auto di Parigi.

Negli ultimi anni Peugeot ha attinto al suo passato per progettare diversi concept, tra cui la E-Legend, che era di fatto una rivisitazione moderna della coupé 504 degli anni '60, e la più recente Polygon, che anticipa la prossima e-208 e trae ispirazione dalla 205.

Peugeot Polygon Concept, vista 3/4 posteriore

Niente debutto della nuova e-208 a Parigi

Stop alle speculazioni, al Salone di Parigi non ci sarà il debutto della nuova Peugeot e-208. Lo ha detto sempre Alain Favey, mettendo quindi fine ad alcune voci e ipotesi. La nuova generazione della compatta francese sarà lanciata nella seconda metà del prossimo anno e farà il suo debutto in un evento dedicato poco prima. Le nuove concept car di Peugeot daranno quindi un'indicazione di come l'azienda intende rinnovare completamente la propria gamma di modelli, con l'obiettivo di ampliare significativamente la propria presenza sul mercato.

Semplici esercizi di stile o anticiperanno anche dei modelli precisi? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/07/2026