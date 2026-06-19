Peugeot Partner Active: il nuovo van compatto punta su modularità e praticità

Peugeot Partner Active è il nuovo van compatto basato sulla piattaforma Smart Compact Van sviluppata da Stellantis Pro One. Si tratta di una nuova aggiunta alla gamma Partner della casa francese pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti, il tutto, questa è la promessa, ad un prezzo più accessibile. Un prodotto che punta sulla razionalità, offrendo soluzioni smart pensate per agevolare il lavoro. Fedele alla filosofia multienergia della casa automobilistica francese e del Gruppo Stellantis, il nuovo van è proposto sul mercato con un'ampia gamma di motorizzazioni, elettrico incluso.

Peugeot Partner Active

Flexiseat, l'abitacolo diventa più smart e modulare

Come tutti i modelli basati sullo Smart Compact Van, anche Peugeot Partner Active dispone della tecnologia Flexiseat. Gli studi mostrano che il 40% dei professionisti non è interessato a un furgone compatto con tre posti e che trascorrono il 90% del tempo di lavoro da soli a bordo. Da qui nasce Flexiseat, un sedile passeggero modulare il cui cuscino può essere facilmente piegato verticalmente per aumentare il volume di carico di 0,5 m³. Questa soluzione può essere affiancata dal Modutable, dotato di un piano scorrevole che si trasforma in scrivania o tavolo da pranzo.

Peugeot Partner Active

Grazie a Flexiseat, l'abitacolo della Peugeot Partner Active diventa quindi uno spazio di lavoro che può essere ulteriormente arricchito da una serie di equipaggiamenti come Moduconsole, una console centrale con portabicchieri e un vano di stoccaggio chiuso per piccoli attrezzi, tablet, smartphone, documenti ed altro, che può facilmente essere installata e rimossa.

Oppure, si potrà scegliere Drivedrawer, cioè un cassetto sotto il sedile del guidatore per coprire in modo sicuro laptop, tablet e altre apparecchiature sensibili lontano dalla vista degli indiscreti. Peugeot mette a disposizione pure Moduwork. Stiamo parlando di un'opzione che aggiunge un terzo sedile centrale modulare che, quando non è in uso, offre ulteriore volume chiuso, si trasforma in un grande tavolo per lavorare o mangiare, oppure si ripiega per estendere lo spazio di carico posteriore per trasportare oggetti particolarmente lunghi. Il van può poi essere equipaggiato con una presa a 220 V, per alimentare dispositivi elettronici come laptop o tablet.

Peugeot Partner Active, interni

Due misure e c'è anche la versione elettrica

Il nuovo Peugeot Partner Active è proposto nelle misure standard (4,40 m) e lunga (4,75 m). Inoltre, offre un volume di carico fino a 4,4 m³ e un carico utile fino a 1.000 kg, a seconda della versione e del motore.

Peugeot Partner Active, interni

Il van si potrà scegliere con un motore benzina da 110 CV, oltre motori diesel da 100 CV o 130 CV, tutti abbinati a trasmissioni manuali. La gamma Partner Active include anche la versione elettrica con batteria da 42 kWh e autonomia di 270 km, più che adeguata per l'utilizzo quotidiano in ambito urbano. Il prossimo anno arriverà anche una motorizzazione Mild Hybrid. Il listino non è ancora stato comunicato.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/06/2026