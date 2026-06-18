Stellantis svela i nuovi Smart Compact Van: praticità, modularità e prezzi competitivi

Il segreto è semplice ma non assolutamente banale e cioè quello di ascoltare i clienti. Stellantis Pro One, la divisione di Stellantis che si occupa dei veicoli commerciali è partita da qui per sviluppare il suo nuovo prodotto che punta a diventare un punto di riferimento per i professionisti.

Stiamo parlando del nuovo Smart Compact Van che nasce per diventare il baricentro dell'attività dei professionisti che operano solitamente da soli. Un van compatto essenziale ed accessibile ma non per questo povero di dotazioni, anzi...

Smart Compact Van

Base unica ma più nomi. Già perché sarà proposto con nomi diversi attraverso i vari marchi della galassia Stellantis. L'obiettivo è sempre quello e cioè di proporre un veicolo completamente orientato alle esigenze dei professionisti che utilizzano il veicolo quotidianamente, con un’attenzione prioritaria a praticità, comfort e sopratutto efficienza dei costi.

Smart Compact va sarà quindi alla base dei modelli Citroen Berlingo Van First, FIAT Professional Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active.

Un van progettato come vogliono i clienti

Com'è strutturato il nuovo Smart Compact Van? Partendo dai feedback dei clienti, Stellantis ha scoperto che il 40% di loro non è interessato a una configurazione a tre posti e che i professionisti viaggiano da soli per circa il 90% del tempo lavorativo.

Per tale motivo è stato introdotto il Flexiseat. Di cosa stiamo parlando? Ma di una innovativa soluzione che rende il sedile del passeggero modulare ribaltabile in modo tale da poter aumentare il volume di carico quando non è utilizzato. Può essere abbinato al “Modutable”, ideale come supporto pratico per un ufficio mobile o per una superficie d’appoggio durante le pause.

Smart Compact Van

Ma non è mica finita qui perché lo Smart Compact Van propone altre soluzioni interessanti pensate per i professionisti. Pensiamo a Moduconsole, una console centrale removibile istantaneamente e facilmente riponibile nell’area di carico, dotata di portabicchieri e vano chiuso, adattabile a diversi utilizzi. C'è pure Dashbox, una plancia con due vani portaoggetti chiusi e portabicchieri.

Il nuovo van propone poi pure Drivedrawer, un cassetto sotto il sedile per riporre in modo discreto notebook, laptop o tablet. Per questi veicoli sarà proposta anche Moduwork, una speciale configurazione con terzo sedile centrale che consente di ospitare fino a tre persone. Quando non necessario, il sedile centrale si trasforma per aumentare la funzionalità del van dato che integra un vano chiuso e può essere combinato con sedile passeggero e tavolino ribaltabile, oppure sfruttare lo spazio per il trasporto di oggetti lunghi.

Smart Compact Van

Tutti i van potranno poi contare su di una presa da 220 V per alimentare dispositivi come laptop e tablet.

Massima modularità e capacità di carico di riferimento

Quanto si parla di van da lavoro, la capacità di carico è fondamentale. Due saranno le misure in cui il van sarà proposto, con una portata utile da 750 kg a 1 tonnellata e un volume di carico compreso tra 3,3 e 4,4 metri cubi.

Insomma, versioni per poter accontentare un po' tutte le esigenze dei professionisti.

Motori, anche elettrico

Strategia multienergia anche per quanto riguarda il nuovo van. I clienti potranno scegliere tra due diesel e una versione a benzina con cambio manuale. Inoltre, il nuovo Smart Comapct Van sarà proposto anche con una motorizzazione elettrica in grado di offrire 270 km di autonomia (batteria da 44 kWh).

Smart Compact Van

Il prossimo anno arriverà pure una nuova versione Mild Hybrid.

Base unica ma più anime

Il nuovo Smart Compact Van si distingue quindi come una soluzione progettata intorno alle esigenze dei clienti che privilegiano un utilizzo quotidiano e funzionale. Base unica ma ogni variante avrà una sua personalità ben distinta.

Citroen Berlino Van First è un veicolo confortevole e accessibile, focalizzato su semplicità d’uso e praticità, con al centro il comfort professionale. FIAT Professional Doblò EasyPro è un mezzo da lavoro razionale ed essenziale, progettato per offrire il massimo valore ai clienti professionali nel modo più semplice possibile.

Opel Combo Start è invece una soluzione pratica e affidabile, un modello che punta tutto sulla robustezza. Infine, Peugeot Partner Avtive è pensato come uno strumento di lavoro agile e professionale, che abbina efficienza essenziale a un design distintivo.

Quando arrivano?

L’apertura degli ordini è prevista per settembre, con il lancio commerciale a partire da novembre. Questi modelli, è la promessa, saranno offerti a un livello di prezzo altamente competitivo, inferiore rispetto al resto della gamma sia per i motori termici sia per quelli BEV, grazie alle economie di scala e a una forte attenzione all’efficienza dei costi.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026