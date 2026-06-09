I robotaxi arrivano a Londra: Uber e Wayve aprono le iscrizioni al pubblico

Si avvicina il momento in cui a Londra sarà possibile prenotare un robotaxi. Uber ha infatti aperto le iscrizioni per accedere alle corse sviluppate in partnership con la startup britannica Wayve. Per poter salire realmente su un robotaxi a Londra bisogna solamente attendere che le autorità regolatorie diano il via libera. Secondo Uber, entro qualche mese tutto sarà completato e sarà possibile lanciare definitivamente il servizio.

Come usare i robotaxi a Londra

Il servizio comparirà nell'app come una normale corsa UberX, Uber Comfort o Uber Electric, con la differenza che il veicolo sarà guidato dall'intelligenza artificiale sviluppata da Wayve e non da un conducente umano. Nella fase iniziale, però, un operatore umano sarà presente a bordo, pronto a intervenire in caso di necessità. È ormai una procedura consolidata e condivisa anche da altri operatori del settore.

A Londra Uber utilizzerà le Ford Mustang Mach-E equipaggiate con il sistema Wayve AI Driver e dotate di telecamere perimetrali e radar che elaborano i dati direttamente a bordo. Wayve testa la sua tecnologia sulle strade di Londra dal 2018, in un contesto urbano considerato tra i più complessi al mondo per traffico e conformazione storica delle strade.

“È la prima volta che il pubblico britannico potrà chiamare un veicolo autonomo”, ha dichiarato Kaity Fischer, VP commercial and operations di Wayve. L’annuncio di Uber è particolarmente interessante e importante per tutta l’Europa, considerando come il Vecchio Continente sia di fatto rimasto indietro rispetto agli Stati Uniti e alla Cina nello sviluppo dei robotaxi. Le motivazioni sono diverse e vanno dalle ragioni normative alla complessità delle reti viarie delle città.

Il governo britannico ha invece deciso di accelerare il proprio quadro regolatorio per i robotaxi, anticipando il calendario inizialmente previsto. Londra si candida così a diventare il primo grande mercato europeo in cui un servizio del genere diventa accessibile alla clientela ordinaria, in parallelo con le ambizioni di Waymo, che punta anch'essa a lanciare un servizio nella capitale britannica entro il terzo trimestre del 2026.

FONTE: Reuters

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 09/06/2026