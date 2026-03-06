SUV

Nissan X-Trail, una storia lunga 25 anni e oltre 8 milioni di unità vendute

Avatar di Filippo Vendrame, il 08/03/26

3 ore fa - Lanciato nel 2001, è giunto alla quarta generazione

Lanciato nel 2001, oggi è giunto alla quarta generazione

Nissan X‑Trail, un storia di grande successo lunga ben 25 anni. Era infatti la primavera del 2001 quando la casa automobilistica giapponese portò al debutto questo modello e da allora la sua formula vincente è rimasta invariata. I numeri del resto sono molto chiari. Dal suo debutto sul mercato, ne sono state vendute in tutto il mondo oltre 8 milioni di unità.

Nissan X-TRAIL prima generazione

In America si chiama Rogue

Complessivamente si sono alternate 4 generazioni, permettendo a X-Trail di garantirsi un forte presenza sui mercati globali e a partire dalla terza generazione Nissan ha portato questo modello anche sul mercato degli Stati Uniti dove però è conosciuto con il nome di Rogue dove oggi continua a essere il modello Nissan più venduto. Design funzionale e praticità nell'uso, questo sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questo modello che nel tempo si è voluto e oggi adotta alcune delle più avanzate tecnologie sviluppate dalla casa automobilistica come il powertrain e-Power e la trazione integrale e-4ORCE.

Curiosità, quando fu lanciato, Nissan lo descriveva come un'alternativa ai tradizionali fuoristrada 4x4 ma con minori consumi, una migliore manovrabilità e un prezzo più accessibile.

Nissan X-Trail oggi

Nissan X-Trail misura 4.680 mm lunghezza x 2.065 mm larghezza x 1.725 mm altezza e a seconda della configurazione scelta può ospitare a bordo fino a 7 passeggeri. Due le motorizzazioni disponibili. Alla base della gamma troviamo un 3 cilindri Mild Hybrid di 1,5 litri da 167 CV in abbinamento alla sola trazione anteriore (qui la nostra prova). Velocità massima di 195 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi. C'è poi la raffinata versione e-Power (qui la nostra prova). Il powertrain è composto da un motore elettrico da 204 CV che muove le ruote. Il tutto è alimentato da una piccola batteria da 1,73 kWh e un motore benzina da 158 CV che funge solamente da generatore. Dunque, l'unità endotermica non serve per la trazione. C'è anche la versione con la trazione integrale. La potenza sale a 213 CV e a per disporre delle 4x4 sull'asse posteriore è presente un'unità elettrica. Velocità massima di 170 km/h (180 km/h per la 4x4). Accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi (7-7,2 secondi per la 4x4).

Quanto costa Nissan X-Trail in Italia? La Mild Hybrid parte da 38.300 euro e la e-Power da 41.100 euro.

VEDI ANCHE
Questa Nissan Ariya ha la ricarica "wireless". Se c'è il sole
L'Auto dell'Anno, dell'altra metà del cielo: per le donne è Nissan Leaf
Nissan GT-R off-road: la supercar elaborata per il fuoristrada
Nissan GT-R off-road: quando la supercar si da allo sterrato
Pubblicato da Filippo Vendrame, 08/03/2026
Tags
nissan x-trailnissan
Listino Nissan X-Trail
AllestimentoCV / KwPrezzo
X-Trail Mild Hybrid 2WD Acenta 5 posti 163 / 12038.300 €
X-Trail Mild Hybrid 2WD Acenta 7 posti 163 / 12039.200 €
X-Trail Mild Hybrid 2WD N-Connecta 5 posti 163 / 12039.800 €
X-Trail e-Power 2WD 204 CV Acenta 158 / 11641.100 €
X-Trail Mild Hybrid 2WD N-Connecta 7 posti 163 / 12041.500 €
X-Trail e-Power 2WD 204 CV N-Connecta 158 / 11642.600 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV Acenta 158 / 11643.600 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV Acenta 7 posti 158 / 11644.500 €
X-Trail Mild Hybrid 2WD Tekna 5 posti 163 / 12045.800 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Connecta 158 / 11646.600 €
X-Trail Mild Hybrid 2WD Tekna 7 posti 163 / 12046.700 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Connecta 7 posti 158 / 11647.500 €
X-Trail e-Power 2WD 204 CV N-Trek 158 / 11647.800 €
X-Trail e-Power 2WD 204 CV Tekna 158 / 11648.600 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Trek 158 / 11650.300 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV Tekna 158 / 11651.100 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV N-Trek 7 posti 158 / 11651.200 €
X-Trail e-Power 4WD 213 CV Tekna 7 posti 158 / 11652.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Nissan X-Trail visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Nissan X-Trail
Logo Nissan
Nissan
Vedi anche