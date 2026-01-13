Concorsi

L'Auto dell'Anno, dell'altra metà del cielo: per le donne è Nissan Leaf

Avatar Redazionale, il 13/01/26

16 minuti fa - Migliore compatta al mondo secondo il Women’s Worldwide Car of the Year

Leaf terza generazione "migliore compatta al mondo" secondo la giuria tutta al femminile del Women’s Worldwide Car of the Year

Se è vero che gli auto-pareri della donna contano, beh allora Nissan Leaf ha appena rcevuto il sigillo di qualità. 

La giuria del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), l'unico premio automobilistico al mondo composto esclusivamente da giornaliste donne del settore auto, assegna alla terza generazione della ''madre'' di tutte le compatte elettriche il prestigioso titolo di Migliore Auto Compatta al Mondo.

Un riconoscimento che premia il suo design, le prestazioni del propulsore e la tecnologia intuitiva, oltre al suo ruolo nell’accompagnare i clienti verso un futuro di mobilità sostenibile.

Nuova Nissan Leaf 2026, migliore compatta al mondo secondo le donne

Il premio WWCOTY è assegnato ai veicoli che si distinguono nelle aree più rilevanti per i clienti: sicurezza, qualità, prezzo, design, facilità di guida, vantaggi e impatto ambientale.

Fondato nel 2009 dalla giornalista neozelandese Sandy Myhre, WWCOTY mira ad amplificare la voce delle donne nell'industria automobilistica e a sottolineare l'importanza della mobilità come fattore chiave per le opportunità personali e professionali in tutto il mondo.

Composta da 84 giornaliste del settore auto provenienti da 54 paesi, la giuria non seleziona auto “da donna” - perché le auto non sono specifiche per genere - ma valuta i veicoli sulla base di criteri universali che interessano tutti gli automobilisti.

''Il riconoscimento da parte di WWCOTY - dichiara Ivan Espinosa, Presidente e CEO Nissan - rafforza il nostro impegno a rendere i veicoli elettrici accessibili e desiderabili per tutti i clienti''.

Nissan Leaf, la ''madre'' di tutte le elettriche moderne

''La prima generazione di Leaf ha contribuito a gettare le basi per la diffusione dei veicoli elettrici a livello globale''.

''Con le sue caratteristiche e tecnologie avanzate, questa nuova generazione - sostiene Espinosa - rende la guida quotidiana più facile e piacevole e facilita i clienti a entrare nel mondo di veicoli elettrici”.

Nel suo genere, Leaf piace pure a noi.

Pubblicato da La Redazione, 13/01/2026
Vedi anche