Auto dell'anno 2022, il verdetto di Motorbox. Sì, ci piace guidare

Dalle nomination della redazione auto, ecco le vincitrici per categoria. La più amata in assoluto? Non poteva essere che lei...

Col ponte dell'Epifania che tutte le feste si porta via, archiviamo una volta per tutte anche i i bilanci e le esperienze personali del 2022. Tra Natale e Capodanno, pescando tra i modelli guidati nel corso dei 12 mesi, i cinque mattacchioni della redazione auto si sono sforzati (e sai che sforzo...) di nominare le proprie preferenze. Ciascuno ha battezzato tre vetture (qui le ''nomination'' di Alessandro, Claudio, Dario Paolo, Emanuele e Lorenzo), ciascuno ha poi assegnato la sua personalissima valutazione anche alle candidate espresse dai colleghi. Insomma, a quale auto dedica, Motorbox, il titolo di Car of the Year 2022? Dalla somma dei punteggi, emerge un nome che suona scontato. Un nome, tuttavia, che è pure indice di un buono stato di salute. Fisica, mentale e...spirituale. Sì, ai ragazzi piacciono le auto sportive. Ma andiamo con ordine.

Honda Civic e.HEV, l'ibrida di chi ama la guida

Prima classificata di categoria è nuova Honda Civic e:HEV, un concentrato di tecnologia ibrida tanto complesso da spiegare, quanto divertente da guidare. Degna espressione di una lunga dinastia, Civic di undicesima generazione coniuga l'elettrificazione al feeling da berlina atletica.

Alfa Romeo Stelvio Estrema: sempre un bel viaggiare

Si aggiudica il titolo di SUV dell'anno l'edizione sportiva di un prodotto che nuovo nuovo non lo è più, ma che sa ancora emozionare. Sia mentre lo guardi, sia ancora di più quando siedi al volante, fai danzare quel telaio sopraffino e fai cantare quel 4 cilindri turbo da 280 cv. Alfa Romeo Stelvio Estrema di nome e di fatto. ''Estrema'' nelle performance, ma pure ''estremamente pratica'' nell'uso quotidiano.

Dacia Jogger, familiare ''jolly''

Il senso pratico, oltre all'eccezionale rapporto qualità/prezzo, è proprio il biglietto da visita di Dacia Jogger, l'auto in grado di resuscitare un segmento, quello delle monovolume/multispazio, ingiustamente trascurato in favore di SUV e crossover. Jogger un'auto che fa reparto da sola. Grazie di esistere.

Ferrari 296 GTS: what else?

Grazie di esistere, però, è un'esclamazione che merita di essere indirizzata pure a lei, l'ultima interpretazione di sportiva Ferrari a motore centrale, insaporita - visti i tempi - di sofisticata tecnologia ibrida plug-in. Sia in formato coupé, sia nella sua declinazione spider, Ferrari 296 GTB/GTS è la dimostrazione vivente di come elettrificazione e sensazioni forti possano convivere.

Ferrari 296 GTB, amore a prima...pista

Quando una lista di automobili comprende una Ferrari, la ragione lascia il posto al cuore e tutti gli altri nomi in lizza - benché ognuno valido sotto tutti i profili - è come se di colpo scomparissero. L'Auto dell'anno 2022 di Motorbox è Ferrari 296. Si dirà che per giungere a una simile conclusione non serviva certo una giuria di ''esperti''. Si sappia, invece, che anche agli addetti ai lavori piace coltivare sogni e ritornare un po' bambini. E tra prove consumi, guide pratiche all'acquisto, test comparativi di auto da città, in fondo in fondo la speranza è sempre quella di ricevere quella chiamata. Quella di una prova in pista di una supercar Ferrari. Che se capita una volta, certe emozioni ti accompagnano tutta la vita. Bene i SUV, bene i monovolume da famiglia. Ma ''Automobile'', per noi, fa ancora rima con ''Passione''. Ferrari 296 un capolavoro, e ci dispiace per gli altri.

Pubblicato da Redazione, 08/01/2023