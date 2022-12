Auto dell'anno 2022: le nomination di Lorenzo

Va da sé che pure per il sottoscritto, come anche i colleghi, la gran parte dei nuovi modelli masticati durante il 2022 faceva parte della solita categoria dei SUV. Anzi, la sua sottocategoria più in voga, i SUV elettrici/elettrificati. D'altra parte, è proprio in quella direzione che corre il mercato. Poiché Lorenzo, delle mode, se ne infischia, ecco che la sua personalissima classifica assegna la nomination di Auto dell'Anno a tre modelli che abitano, del mercato, la...periferia. D'accordo, nel 2022 ho guidato anche Ferrari 296 GTS: tesserne le lodi sarebbe sin troppo facile (mi associo a quanto scritto da Alessandro). Ho cercato allora di dimenticarmi delle supercar, per concentrarmi sui segmenti ''tecnici''. Di materiale, non ne manca.

Honda Civic e:HEV: l'ibrida per chi ama guidare

Eh già, perché se un tempo le compatte di segmento C erano il ''mainstream'', oggi viaggiano veloci verso un ruolo secondario. Ed è un peccato, perché sono certo che chiunque abbia il piacere di assaggiare Honda Civic di undicesima generazione, ne rimane molto ben impressionato. Non mi soffermo sul design, che può garbare oppure no (e a me, ovviamente, garba). Valore aggiunto di Honda Civic e:HEV è il feeling di guida. Il suo sistema ibrido è complicatissimo (un full hybrid, ma non di tipo tradizionale), il bello è che fa tutto in automatico. Puoi così concentrarti sulla strada e assaporare la sua maneggevolezza e visibilità. Puoi alternare il gusto soffice della marcia 100% elettrica, al sapore deciso di una guida sportiva alla Civic maniera. 184 cv di potenza massima, un consumo medio di 5 l/100 km. Guidando Civic, mi si è risvegliata la speranza: elettrificazione spinta e guida divertente possono convivere. A quanto pare, in redazione non sono l'unico a pensarla così, vero Emanuele?

Ford Bronco: sull'offroad, non ha più niente da imparare

Se devo scegliere tra asfalto e strade bianche, vada per la prima opzione. A meno che non sieda a bordo di Ford Bronco, un'auto che - confesso - sino a pochi mesi fa nemmeno avevo mai visto dal vivo. Bronco è uno dei pochi mezzi sulla piazza che ti fa tornare in mente quel concetto di offroad duro e puro che gran parte di SUV e crossover oggi devono addolcire in nome del comfort. E non che in abitacolo si debba sopportare chissà quale sacrificio: hai spazio, hai i display digitali, hai il cambio automatico (se vuoi), hai tutto quel che serve. E quando ti avventuri per carraie, guadi, mulattiere come campi di patate, godi come un bimbo che ha appena imparato a gattonare. Meccanica senza compromessi (trazione integrale, differenziali anteriore e posteriori bloccabili, barra stabilizzatrice anteriore scollegabile), aiuti elettronici che tolgono le castagne dal fuoco quando ti fai prendere la mano. Guidai Bronco Badlands con motore 4 cilindri EcoBoost da 304 cv, ma esistono edizioni anche più estreme. Sin qui acquistabile solo di importazione, dal 2023 entra ufficialmente nei listini Ford anche in Italia. Wrangler avvisato.

Fiat e-Doblò: non sarà fashion, ma vuoi mettere il suo senso pratico?

Già odo in sottofondo gli sghignazzi. Sai a me che importa, io so solo che di nuovo Fiat Doblò, in seguito al mio pur breve test, posso solo parlare bene. E parlo bene - nonostante la mia diffidenza nei confronti delle EV - pure di e-Doblò, il modello a propulsione elettrica. Brillante il giusto quando schiacci, silenzioso anche se schiacci. Oltre che comodo, spazioso, luminoso, oggi anche tecnologico. È elettrico, il centro città gli apre le porte. È chiaro, mica comprerai e-Doblò se fai Milano-Roma tre volte alla settimana. Ma se per caso hai l'abitudine - o la necessità - di trasportare biciclette, passeggini, sedie a dondolo, insomma ogni viaggio un trasloco, non ti allontani troppo da casa e conosci a memoria la mappa delle colonnine rapide, sappi che una capacità di carico di quasi 1.400 litri, nessun SUV potrà mai eguagliare. Se invece sei un ''fashion victim'' e al SUV non rinunci, dimentica tutto il paragrafo. Anzi, tutto l'articolo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/12/2022