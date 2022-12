Auto dell'anno 2022: le nomination di Emanuele

Il 2022 volge al termine ed è tempo di tirare le somme sull'auto che più di tutte mi ha colpito durante l'anno. Questa volta, però, la questione è articolata. I modelli che mi hanno lasciato il segno, infatti, sono più d'uno. Meglio andare per categorie, dunque, così da non dover rinunciare ad alcuna delle eccellenze che ho guidato.

Alla guida della Nissan X-Trail 2022

Un'elettrica che non è un'elettrica e non ha bisogno di ricaricarsi: se l'Italia si scontra con un'infrastruttura ancora deficitaria per sostenere le auto ''alla spina'', il sistema ibrido e-Power della Nissan X-Trail è la soluzione ideale, per godersi tuti i vantaggi della trazione green (tranne le emissioni locali zero) senza complicazioni nella gestione dei rifornimenti. Fumo allo scarico, è vero, ne fa ancora, ma prontezza e silenziosità sono ai massimi livelli. Il tutto con una trazione integrale molto efficace e una qualità degli interni degna dei più blasonati marchi premium. Ah, dimenticavo, c'è anche a 7 posti...

Il test della nuova Honda Civic 2022

VEDI ANCHE

Sì, lo so, la nomination che trovate ancora più in basso nella pagina è per le sportive, che in teoria potrebbero offrire uno spunto più seducente, ma se dovessi scegliere un'auto da comprare così, sui due piedi, portafogli permettendo, la mia scelta ricadrebbe sulla miglior berlina che ho guidato quest'anno: la Honda Civic e:HEV ibrida. Tutti i motivi nel dettaglio li ho spiegati per filo e per segno nella mia prova su strada, ma in sintesi la nuova Civic è fin qui l'auto che meglio soddisfa la necessità (imposta dalle amministrazioni) di motorizzazioni moderne ed elettrificate, facendola convivere con un piacere di guida quasi da coupé. Il tutto sotto una carrozzeria vivibile e senza alcuna ansia per la ricarica. Candidata!

In pista a Castelletto di Branduzzo con l'Alpine A110 S

Questa categoria mi ha lasciato a lungo in dubbio. Quest'anno ho guidato poche sportive, ma di gran livello. In particolare mi ha colpito la Toyota GR86 che, nonostante le intenzioni della Casa giapponese, è diventata una instant classic da collezione, visto che le richieste hanno superato di gran lunga gli esemplari prodotti. Per certi versi è stata lei la sportiva a offrire il pacchetto migliore e più completo, ma siccome i modelli di questa categoria devono prima di tutto trasmettere emozione, la mia nomination va all'Alpine A110 S, la cui prova è stata resa davvero mitica dai nostri ottimi videomaker Alberto e Alessandro. La francese non ha mancato di suscitare qualche perplessità sul prezzo e sull'impossibilità di spegnere davvero tutta l'elettronica, ma l'ho trovata unica nella sua capacità di trasmettere sensazioni da autentica supercar, pur rimanendo molto più accessibile sotto tutti i punti di vista. The winner is...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/12/2022