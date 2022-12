Auto dell'anno 2022: le nomination di Dario Paolo

Con il 2022 che volge al termine e il 2023 che bussa alla porta anche per me è tempo di tirare le somme. L’anno che sta per concludersi è stato ricco di sorprese e novità: tra SUV, utilitarie, monovolume e sportive sono stati 12 mesi trascorsi - come sempre - all’insegna della passione per le quattro ruote. Arrivati in fondo, impossibile esimersi dal dare qualche giudizio ed eleggere i modelli che più mi hanno colpito e impressionato. Andiamo con ordine…

AUTO DELL'ANNO 2022: CATEGORIA MONOVOLUME

Di tutte le auto più interessanti di questo 2022, mi sento di segnalare Dacia Jogger (qui la prova). L’ho analizzata, studiata e provata con mano qualche tempo fa. La monovolume della sussidiaria Renault mi ha stupito in quanto a praticità e - perché no - anche per il suo stile originale (in colorazione Brun Terracota poi è davvero attraente). Esteticamente assomiglia molto a Dacia Sandero (ancor più graziosa grazie al nuovo lettering), ma si distingue dall’utilitaria best-seller per la sua forma allungata e per le volumetrie interne generose, capaci di accogliere senza problemi fino a 7 occupanti. Un’auto furba, capiente e funzionale che ti conquista anche grazie a un prezzo abbordabilissimo: la versione entry-level con tre file di sedili attacca a 21.650 euro, difficile trovare di meglio sul mercato. A tutto questo aggiungeteci che Jogger 7 posti (c’è anche da 5) è proposta in versione bi-fuel benzina/GPL, ciò significa che oltre al risparmio alla pompa potete contare anche su un’autonomia che - con entrambi i serbatoi pieni - raggiunge agevolmente i 1.000 km!

Dacia Jogger 7 posti

AUTO DELL'ANNO 2022: CATEGORIA CROSSOVER

Un po’ crossover, un po’ hatchback rialzata. A metà strada fra questi due mondi c’è nuova DS 4 (qui la prova). Nonostante il mondo delle ''ruote alte'' non mi abbia mai affascinato (sono un amante delle classiche due volumi e delle station-wagon), ho trovato questa insolita francese davvero ben riuscita! Certo, anche su DS 4 ho trovato alcune forzature un po’ troppo marcate che si ispirano alle Sport Utility, tuttavia penso che nel complesso l’auto abbia un equilibrio stilistico che le consente di distinguersi in uno scenario monotono fatto di forme scolpite, passaruota massicci e strutture rialzate. La linea è bella filante e gli interni ti accolgono con una raffinatezza degna della miglior boutique parigina. In ossequio alla tradizione DS, l’auto è pensata per offrire il massimo comfort in ogni condizione, tuttavia, il suo 1.5 gasolio BlueHDi da 130 CV ha sfoderato un bel caratterino, con una ripresa robusta e tonica fin dai bassi regimi. Resto comunque incuriosito dalla versione plug-in hybrid E-Tense da 225 CV, è lei la degna rivale del Diesel per percorrenza e prestazioni?

Nuova DS 4

AUTO DELL'ANNO 2022: CATEGORIA SPORTIVE

Dulcis in fundo…Audi RS e-tron GT (qui la prova). Bastano queste parole per risvegliare quel brivido travolgente che solo 646 CV di potenza elettrica sanno regalare! Un’auto davvero infinita in quanto a prestazioni e comportamento dinamico. Un coinvolgimento che travolge tutti i sensi con accelerazioni brucianti che disorientano e avvicinano l’esperienza di guida a quella di una Formula-E. Lo 0-100 km/h coperto in 3,3 secondi inseriscono a buon diritto Audi RS e-tron GT nella categoria della supercar. La sua linea composta, ma allo stesso tempo giovanile e sfacciata fanno del bolide dei Quattro Anelli una cugina molto ingombrante anche per Porsche Taycan, che con e-tron GT condivide proprio la piattaforma J1. Dischi carboceramici, assetto variabile con sospensioni a molle pneumatiche adattive a tripla camera, aerodinamica attiva ed estrattore d’aria specifico fanno di RS e-tron GT un vero e proprio caccia intercettore su gomme. Peccato solo che il prezzo per questo gioiello sia abbastanza inavvicinabile…155.350 euro, ben spesi!

Audi RS e-tron GT

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/12/2022