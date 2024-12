Auto dell'anno 2024: le nomination di Alessandro

Siamo in vista della bandiera a scacchi di questo 2024 e, come da tradizione, mi piace raccontarvi in sintesi quest'anno trascorso al volante di tanti modelli nuovi. Nessuna presunzione di consigliare quell’auto o quel SUV, ma una ragionata idea sui modelli che più mi hanno convinto per una ragione o l’altra. Dunque, dopo le nomonation di Emanuele e Lorenzo, ecco la mia personalissime selezione nella categoria citycar, crossover, SUV, sportive ed elettriche.

MotorBox Auto dell'Anno 2024: la city car Kia Picanto

Nel corso dell’anno che sta per concludersi ho avuto l’occasione di mettere mano al volante di alcuni modelli molto interessanti in questa categoria. Fra tutti, uno in particolare mi ha trasmesso delle sensazioni davvero positive e cioè la nuova Kia Picanto. Uno “scricciolo” di 3,6 metridi lunghezza, dallo stile spigoloso, moderno e piacevole, in perfetto family feeling con le Kia di ultima generazione. Mi è piaciuta subito per quelle sue forme audaci e, a mio personale gusto, azzeccate.

COMODA E HI-TECH

Una utilitaria, è vero, ma con cinque porte, quattro comodi posti (anche il quinto passeggero se la cava bene) e un abitacolo dove qualità percepita e tecnologia sono sotto gli occhi e sottomano. C’è una plancia tutta digitale, con cruscotto da 4,2” e touchscreen di tipo tablet da 8”. Ci sono tutti i servizi di bordo connessi al web e facili da usare, insomma un pacchetto hi-tech di prima classe. Steso discorso vale per gli aiuti alla guida, che possono sfiorare, fin dalla versione di accesso Urban, il livello 2 di assistenza.

MotorBox Auto dell'Anno 2024: l'abitacolo della Kia Picanto

MOTORI VIVACI E PREZZI ADEGUATI

La piccola coreana è disponibile con motori benzina aspirati, a tre cilindri 1.0 litri da 63 CV o quattro cilindri 1.2 litri con 79 CV, anche con cambio robotizzato e in arrivo c’è la variante GPL molto apprezzata in Italia. Buone prestazioni, consumi giusti e un bel piacere di guida in città sono le caratteristiche che più mi hanno convinto della Kia Picanto 2024.

Il listino attacca 16.500 euro e chiude a 21.750 euro. Sul prezzo non commento, può essere ok oppure sembrare un po’ elevato, ma tutto dipende dal vostro portafoglio, per me è proporzionato a quanto offre l’auto. E se è sul mercato da 20 anni e dal 2020 occupa stabilmente la top five in Italia, un motivo ci sarà…

MotorBox auto dell'anno 2024: la Mazda CX-30 e-Skyactiv X

Non avrei mai detto che un’auto con cambio manuale mi avrebbe lasciato così favorevolmente impressionato, eppure… Se leggete un po’ i miei articoli saprete che per me l’automatico andrebbe montato dalla citycar al “suvvone”, alla supersportiva. Ebbene, ci sono eccezioni che confermano la regola e la Mazda CX-30 e-skyactiv X che ho usato la scorsa estate ne è un esempio. Ma facciamo un passo indietro.

CAMBIO AUTOMATICO SI O NO?

Doveva essere una versione top di gamma con un bell’automatico ad aiutarmi nei tanti chilometri da percorrere in quel periodo, ma all’ultimo si è materializzata l’auto priva della comoda (imprescindibile?) trasmissione a sei rapporti. Al suo posto un manuale, sempre a sei marce, che non mi aspettavo.

MotorBox auto dell'anno 2024: l'abitacolo della Mazda CX-30 e-Skyactiv X

Premetto che la CX-30 mi è sempre piaciuta: perfetta ambasciatrice del Kodo Design di Mazda, dove le forme morbide della carrozzeria valorizzano stile e proporzioni. Ma al di là di questo, ho sempre apprezzato l’attenzione per i dettagli, un marchio di fabbrica del costruttore giapponese.

UN’AUTO CONCRETA, TECNOLOGICA E SICURA

Alla concretezza, Mazda aggiunge finiture pregiate, buono spazio per quattro nei 4,4 metri di lunghezza, materiali piacevoli e robusti, soluzioni meno hi-tech ma più fruibili, con un infotainment che è sempre connesso al web per i servizi di bordo. Insomma, il giusto equilibrio per stringere una bella amicizia con l’auto, a cui si aggiunge la sicurezza di tutti gli ADAS fino al livello 2 della guida semi-autonoma. Se avesse regalato un po’ di spazio in più dietro, sarebbe stata perfetta, ma tant’è…

UN MOTORE SPECIALE

Il suo motore è un quattro cilindri di2,0 litri per 186 CV di potenza. Si tratta di un propulsore “speciale” poiché va a benzina, ma funziona come un diesel. In pratica, la combustione della miscela avviene per compressione, per ridurre i consumi mantenendo buone prestazioni. All’atto pratico, bisogna imparare a dosare bene l’acceleratore per spuntare buone percorrenze, ma basta poco per ottenere buoni risultati.

MotorBox auto dell'anno 2024: Mazda CX-30 e-Skyactiv X con cambio manuale

PIACERE DI GUIDA A 360°

Ma il piacere di guida arriva proprio dal cambio manuale, che si accorda perfettamente all’erogazione del motore ed è rapido e precisissimo nei passaggi marcia. Un piacere mettere mano alla leva bella corta e contrastata, tanto che guidare un compatto crossover diventa una piccola sfida a curve, tornanti e rettilinei manco fossi fra i cordoli di una pista.

A parte queste “spigolature”, la Mazda CX-30 è un crossover eclettico, che sa anche andare fuori dall’asfalto (senza esagerare) e ha regalato a me e alla mia famiglia 3.400 km di strada in circa quindici giorni davvero piacevoli. Il prezzo? La versione Nagisa, quasi full optional, parte da 34.250 euro.

MotorBox auto dell'anno 2024: il SUV lungo 4,65 metri Opel Grandland

In questa categoria avrei potuto nominare la Bentley Bentayga S V8, che con il suo bombardone da 550 CV nascosti sotto il cofano avrebbe risolto in un sol colpo la questione “SUV” e “sportive”. Ma sarebbe stato troppo facile e, direi, ovvio visto l’oggetto in questione. Un vero e proprio gioiello per esclusività e tecnologia alla modica cifra di 341.000 euro.

OPEL GRANDLAND: UN PIACEVOLE RITORNO

Invece, per il sottoscritto è la nuova Opel Grandland la “best in class” dei SUV per diversi motivi che ora vi spiego. Innanzitutto, rappresenta un vero e proprio cambio di passo per il costruttore tedesco. Negli ultimi anni relegata un po’ nell’anonimato da modelli che non riuscivano a fare breccia nel cuore degli automobilisti, con l’arrivo della nuova Corsa, Opel ha iniziato ad accelerare.

E la Grandland 2024 per me, ne è la prova. Un SUV che ha il compito di contribuire a ridare lustro alla casa del Blitz e che alza la percezione di qualità e piacere di guida come mai prima, praticamente a livello dei migliori brand europei.

UN DESIGN CHE CONVINCE

Parto dal look, che trovo moderno e piacevole, molto più della – permettetemi – un po’ anonima Grandland uscita di scena. Linee decise, accenti tecnologici come i fari Pixel Matrix LED, la mascherina Opel Vizor nera lucida e le proporzioni che mi piacciono fin da subito. La Grandland si ispira al concept Experimental e non passa certo inosservata, punto.

MotorBox auto dell'anno 2024: l'abitacolo di Opel Grandland

NELLA GRANDLAND SPAZIO E COMFORT PER TUTTI

E nei suoi 4,65 metri di lunghezza (mica pochi…) ci fa stare tecnologia, qualità e piacere di vivere a bordo come ho ritrovato solo su sport utility di altra classe. L’abitacolo è accogliente anche per cinque passeggeri, ci sono i sedili anteriori ergonomici AGR, la plancia fa sfoggio del display da 10” e del touchscreen centrale da ben 16” dal quale si comandano tutti i servizi grazie alla connessione al web. Ci sono Apple CarPlay e Android Auto wireless e una piastra di ricarica del cellulare celata da un vetro traslucido assai stiloso. Il baule, infine, va da 550 a 1.645 litri.

MOTORE MILD-HYBRID PLUG-IN O ELETTRICO

E in perfetta sintonia con la tendenza di oggi, il SUV di Opel ha debuttato con una suite di motorizzazioni moderna e molto ampia. Si parte con il tre cilindri di 1,2 litri turbo-benzina mild-hybrid 48V con 136 CV e una unità EV da 29 CV nel cambio automatico e-DCT a 6 rapporti, utile per dare vigore negli scatti da fermo e nei piccoli spostamenti a bassa velocità.

MotorBox auto dell'anno 2024: il motore MHEV da 136 CV di Opel Grandland

Mi è piaciuta la guida rilassata e convince il comfort complessivo, abbinati alla sicurezza di risposte equilibrate. Poi c’è la variante plug-in hybrid con un 1.6 litri benzina e batteria da17,9 kWh per 87 km di autonomia EV. Ma se avete l’anima 100% “green”, la Opel Grandland c’è anche… 100% elettrica con un motore da 213 CV e 345 Nm di coppia. I tagli della batteria sono da 73 kWh oppure da 82 kWh rispettivamente per 523 o 582 km di percorrenza (tra poco anche 97 kWh per 700 km).

PREZZI IN LINEA CON LE ASPETTATIVE

Il listino del SUV Opel Grandland 2024 parte da 35.500 euro per la MHEV, 40.950 euro per l’elettrica e 42.500 euro per la PHEV. Non sono pochi in assoluto, ma adeguati alla rinnovata offerta di questo modello e un po’ più bassi rispetto a concorrenti più quotati.

MotorBox auto dell'anno 2024: la Mercedes CLE 220 d Coupé

Ammetto che nel 2024 non ho guidato tanti modelli sportivi come nel 2023, ma uno su tutti ha mosso le corde giuste. Non me ne abbiano gli appassionati più viscerali del motorsport, ma questa volta ci ha pensato la nuova Mercedes CLE coupé a convincermi.

Sarà per la mia età (ormai nei secondi “anta”), sarà perché l’impatto estetico per me assume connotati importanti, sarà perché il piacere di stare a bordo di una Mercedes è sempre elevato, ma per il 2024 ho eletto lei come mia preferita.

MOTORE CHE SI CONFERMA UN GIOIELLO

E nella mia experience a bordo dell’elegante sportiva tedesca, metto al primo posto il suo efficace ed efficiente quattro cilindri duemila diesel. La CLE in versione 220 d è il perfetto equilibrio per comfort, bassi consumi, fluidità di marcia e, perché no, anche un pizzico di prestazioni, che non guasta mai.

MotorBox auto dell'anno 2024: la linea elegante della Mercedes CLE 220 d Coupé

Chiaro, una CLE 53 AMG sarebbe tutt’altra cosa in quanto a performance, ma anche questo collaudato turbodiesel mild-hybrid si difende bene grazie ai suoi 197 CV di cui 23 CV temporanei di boost elettrico. Soprattutto ho trovato una erogazione vellutata, ma che sa pungere se indugio sull’acceleratore. Ottimo il lavoro del cambio automatico a 9 rapporti e volete mettere un consumo medio di 5,5 litri/100 km?

ABITACOLO CHE SEMBRA TAGLIATO SU MISURA

Ma il piacere di stare a bordo non passa certo in secondo piano poiché il comfort dei sedili (opzionali climatizzati e con massaggio), lo spazio per i due passeggeri posteriori e la tradizionale raffinatezza degli interni, sembrano confezionati apposta per viaggi in totale relax, come sempre. Raro trovare accostamenti così precisi e audaci fra rivestimenti e finiture, sfumature di pellami e luci ambiente multicolor per creare l’atmosfera più congeniale a bordo.

MotorBox auto dell'anno 2024: l'abitacolo della Mercedes CLE 220 d Coupé

COSTA TANTO MA OFFRE ALTRETTANTO

Insomma, una piacevole esperienza multisensoriale, che però si fa pagare con oltre 62.000 euro come attacco al listino, ma che comprende una buona dotazione di accessori. La lista optional è lunghissima e basta poco per raggiungere cifre importanti. Ma, lo ammetto, se avessi la disponibilità economica, farei più di un pensiero su questa bella e moderna coupé.

MotorBox auto dell'anno 2024: la Opel Frontera elettrica

Non amo le auto elettriche. Penso che solo le citycar abbiano un senso, con prestazioni adeguate, agilità in città e batterie che offrono la giusta percorrenza urbana, ricaricabili al massimo in una notte. Tuttavia, ho provato recentemente la nuova Opel Frontera a batterie, che mi ha aperto a diverse considerazioni, perché secondo me è una macchina furba.

UN B-SUV INTELLIGENTE

Innanzitutto, entra nel segmento dei B-SUV, fra i più vivaci del mercato (anche e soprattutto con motore mild-hybrid 48V), e lo fa con stile e contenuti tecnologici moderni ed essenziali. Mi piace il design fatto da tratti piuttosto spigolosi, che richiamano un po’ quelli del modello originale anni ’90 pur traendo ispirazione anche dalle Opel più attuali.

INTERNI CONCRETI E PIACEVOLI

In 4,39 metri stanno bene cinque persone (sulla mild-hybrid si arriva a sette) e mi piace il family feeling con l’abitacolo di modelli Opel più prestigiosi come la nuova Grandland. La plancia digitale ha due pannelli da 10” per cruscotto e infotainment. Il software è un po’ più semplice, ma ci sono tutte le funzioni che servono per gestire la Frontera, anche da remoto oltre a Apple CarPlay e Andorid Auto wireless.

MotorBox auto dell'anno 2024: l'abitacolo della Opel Frontera elettrica

Mi piace come gli spazi interni siano studiati per ricavare ogni centimetro utile disponibile e aumentare il comfort a bordo. Mi ha convinto meno l’utilizzo di tante plastiche rigide, ma l’obiettivo era anche di fare un SUV abbordabile dal punto di vista economico e da qualche parte bisogna pur fare dei sacrifici. La Frontera, però, si rifà con gli interessi dal lato della praticità.

Dentro ci sono tanti vani per svuotare le tasche. Trovo piccole furbate come il porta tablet con le cinghie elastiche o le tasche sugli schienali anteriori per mettere il telefonino. In più, se vi piace la vita all’aria aperta potete scegliere l’optional della tenda da campeggio montabile sul tetto. Una chicca per gli amanti dell’outdoor.

IL MOTORE È QUELLO GIUSTO

E quindi arrivo al motore, che nell’ottica dell’essenzialità di questo modello è disponibile per ora con un solo livello di potenza. Siamo a 113 CV per 125 Nm di coppia massima. Non sono molti e le prestazioni ne risentono un po’.

MotorBox auto dell'anno 2024: la Opel Frontera con tenda da campeggio

Tuttavia, mi è piaciuto guidare la Frontera elettrica perché l’erogazione è immediata, l’accelerazione è abbastanza vigorosa e il silenzio accresce il comfort di bordo, sottolineato da sospensioni che smorzano i colpi più forti. Il rovescio della medaglia è un’autonomia di soli 305 km, ma più avanti arriverà la Frontera EV “Long Range” con circa 400 km di percorrenza.

Ma il SUV tedesco può essere ricaricato dal 20% all’80% in soli 26 minuti con il caricatore C/C da 100 kW opzionale. Di serie c’è la presa a 7 kW oppure, a pagamento, quella da 11 kW. Consiglio vivamente di spendere qualcosa per la ricarica da 100 kW.

L’ELETTRICITÀ TROVA LA GIUSTA STRADA

Nell’ottica di un modello essenziale, perché no, accessibile come costi di gestione, trovo che la Opel Frontera elettrica sia un SUV ben equilibrato. Offre più di una citycar, è vicina a modelli più grandi, senza rinunciare a nulla se non a un pizzico di qualità percepita. Il prezzo di listino attacca a 29.900 euro, che sotto la soglia psicologica dei 30 mila euro ancora mal digerita dai potenziali clienti. Per me è l’elettrica giusta.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/12/2024