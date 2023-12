Auto dell'anno 2023: le nomination di Alessandro

Non è mai semplice mettere nero su bianco una classifica delle auto più significative provate nell’arco di un anno. Mal contate saranno almeno tre o quattro dozzine, forse più, quelle che ho avuto il piacere di osservare, toccare con mano, guidare. Dalla compatta, alla berlina, fino a wagon, SUV e sportive. Una miscela (esplosiva?) di modelli che hanno popolato le pagine web e i canali social di Motorbox anche in questo 2023 che sta per chiudere i battenti. Personalmente, tutte mi hanno lasciato qualcosa e mai non ho trovato spunti interessanti di cui parlare, da cui partire per scrivere un pezzo o fare un video. Ebbene, da un foglio bianco devo pur iniziare e nella mia personalissima classifica “ventiventire” delle auto che in maniera differente mi hanno trasmesso più emozioni ci metto una moderna citycar, l’immancabile SUV e la sportiva di turno. Allora, via alle nomination.

Auto dell'anno 2023 MotorBox: la Porsche Cayenne S Coupé con motore V8 da 474 CV

Come non partire dalla categoria regina del mercato con i fuochi d’artificio di un modello che è un’icona del segmento? Faccio una premessa e ammetto che sono stato molto combattuto nella scelta, poiché dopo una veloce scrematura, a contendersi il titolo erano rimaste Bentley Bentayga e Porsche Cayenne S. La prima ha fatto quasi sognare il sottoscritto con annessa famiglia durante un weekend ad alto tasso di “VIPpaggine”… low cost (sembra un paradosso, ma è così) sulle strade di Montecarlo. Tuttavia, è la seconda – quella che esce dalla factory di Zuffenhausen ad avere la meglio. All’aristocratica immagine del SUV britannico che ti fa viaggiare mezzo metro più in alto di tutti, la nuova Cayenne risponde con quel gusto al volante che solo Porsche sa regalare, anche a bordo di un modello a ruote alte. E se il Suvvone tedesco monta sotto il cofano un 4.0, V8 biturbo benzina con 474 CV e 600 Nm di coppia, beh, il gusto è raddoppiato. La nuova Cayenne, che ho conosciuto in un bellissimo test drive sulle pendici dell’Etna, mi ha convinto fino in fondo per un bel po’ di motivi. In primis, il design rinnovato che evolve uno stile a me gradito da sempre (soprattutto nella variante Coupé come quella del test).

Auto dell'anno 2023 MotorBox: la Porsche Cayenne S Coupé su stradaLUSSO E SPORTIVITÀ ALL’UNISONO Poi, per quel mix perfettamente equilibrato tra qualità percepita, lusso e sportività che riflette questo super sport utility. Un abitacolo confortevole, altamente digitalizzato e dove tanti dettagli sono fatti per coccolare i passeggeri. Last but not least, il piacere di guida che, anzi, sarebbe da mettere al primo posto. Nonostante le due tonnellate di peso sembra di essere a bordo di una 911, tanto è reattivo e comunicativo questo SUV quando gli lascio le briglie sciolte. Parlo di uno zero-cento in 4,7 secondi e una punta massima di 273 km/h: numeri da capogiro. E poi, sterzo, sospensioni, telaio, paiono un tutt’uno col V8, che ha un’erogazione vigorosa ai bassi ed esplosiva quando l’ago del contagiri sale verso la zona rossa. Nondimeno, se voglio, posso passeggiare nel relax più completo e godermi il panorama col motore che “ronfa” a 1.200 giri, oppure avventurarmi in off-road grazie alla trazione integrale e ai programmi di guida dedicati. Insomma, una sportiva taglia XL, una supercar camuffata da gigante, un modello ideale per la famiglia. Cosa chiedere di più a soddisfare il mio personale gusto? Forse vincere il Superenalotto per poterselo permettere…

Auto dell'anno 2023 MotorBox: la Hyundai i10 N Line, citycar vivace e moderna

Fra tutte le auto che ho guidato nel 2023 non pensavo che una “piccoletta” coreana come la Hyundai i10 mi sarebbe piaciuta così tanto. Ammetto che sono un po’ di parte, poiché è anche la macchina della sciura Luisa, mia mamma, che l’ha scelta quattro anni fa (proprio al debutto del nuovo modello) come mezzo tuttofare per gli spostamenti quotidiani e l’immancabile supporto logistico alla mia famiglia. Detto questo, mi pongo idealmente a giudice imparziale di questa scattante citycar, come impone l’etica della mia professione. Ho guidato per un paio di settimane la compatta asiatica in versione N Line, quella con il pimpante tre cilindri mille turbo da 100 CV di potenza, un bel cambio manuale a cinque marce, sterzo sospensioni e assetto niente male. Se ci aggiungete che nel 2023 si è rifatta il trucco per dare una rinfrescata al look, il gioco è fatto. Piccola si, ma nei 3,67 metri ci stanno comode quattro persone e gli accenti sportivi sia fuori sia dentro della N Line, a mio modo di vedere, sottolineano la vivacità della piccola Hyundai. Una vivacità che si riflette su strada, dove il motore sovralimentato le regala quel brio sconosciuto alla medesima unità, ma aspirata con soli 67 CV. Io, che se un'auto non arriva a quattro metri abbondanti e non ha almeno 200 CV mi lascio intenerire poco, ho trovato nella i10 una compagna di “avventure” urbane ed extraurbane niente male. Una specie di ritorno di fiamma ai primi anni di guida, quando mi spostavo fresco di patente con Fiat Panda e Fiat Uno di famiglia. La coreana è una super compatta, piacevole da guidare e che è anche un piccolo concentrato di tecnologia. Chapeau!

Auto dell'anno 2023 MotorBox: la citycar coreana offre tecnologia al vertice del suo segmento

VIVACE SI, MA ANCHE HI-TECH Infatti, fin dalla versione di accesso alla gamma, monta gli ADAS più evoluti per sfiorare la guida semiautonoma di livello 2. E poi, trovo a bordo un infotainment da fare invidia a modelli di ben altro segmento. Il cruscotto è un TFT da 4,2 pollici, ci sono il navigatore 3D online, gli aggiornamenti Over-the-Air, l’assistente di bordo, il caricatore wireless per lo smartphone e un display bello grande da 8” che diventa l’interfaccia di comunicazione tra chi è al volante e il mondo digitale che ci circonda. Insomma, penso che Hyundai abbia trovato la quadratura del cerchio in questo segmento, grazie al mix bilanciato fra tutto quello che si può desiderare da un’auto del genere e cioè un look moderno, un abitacolo tutto sommato confortevole, tanta tecnologia al servizio di sicurezza e intrattenimento come nessuna rivale può avere di serie e un bel piacere di guida che non guasta mai. Cara Hyundai i10, mi hai convinto e sono sicuro che anche la sciura Luisa è soddisfatta della scelta…

Auto dell'anno 2023 MotorBox: Porsche 911 60 anni di storia dell'auto (la Carrera 4S Cabrio)

L’ho detto all’inizio, il 2023 è stato un anno prodigo di presentazioni stampa, test su strada, comparative e servizi speciali. Ma uno su tutti mi ha coinvolto maggiormente e, alla fine, sono stato proprio contento di quanto presentato sui nostri canali. Un lavoro di ricerca, che non si è ridotto alla “semplice” prova e che ha dato vita a un bel video per celebrare un anniversario. Nella fattispecie quello di un’auto sportiva iconica, la Porsche 911 (ebbene si, un'altra Porsche), che nel 2023 ha compiuto 60 anni. E la protagonista della mia experience è stata una 911 4S Cabrio, tra le più amate dal sottoscritto poiché capace di trasmettere a un “vecchietto” come me tutto l’heritage che solo lei sa incarnare, un design intramontabile che tocca le giuste corde dei miei sensi, la sportività e il lusso impressi nel DNA del marchio tedesco e, infine, il piacere di domare 450 CV col vento fra i capelli. Insomma, mi piace la 911 e mi piace tantissimo guidare a cielo aperto, mi sembra sia chiaro… E poi, questa supercar non è solo un’icona dell’automobilismo, ma ha raggiunto un tale livello di maturità che, oggi, faccio fatica a pensare come potrà essere la sua evoluzione. Lo stile è unico e con i muscoli al posto giusto, senza arroganza. La “mia” 4S Cabrio ha un design che definirei immortale e una presenza scenica eccezionale, sia con la capote chiusa sia aperta. Sfido chiunque a dire che non è affascinante. L’abitacolo è un tripudio di lusso e sportività, dove tutto è al posto giusto, con tecnologia e digitalizzazione all’avanguardia, ma mai invadenti. Lì dentro mi sento tutt’uno con la macchina.

Auto dell'anno 2023 MotorBox: la Porsche 911 Cabrio è la quint'essenza del piacere di guidaUN MOTORE CHE È UNA SINFONIA Ma vengo alla parte da vera libidine, ovvero il mitico flat-six, qui in versione 3.0 litri biturbo piazzato dietro la schiena, che eroga potenza e coppia in modo tanto piacevole. Di supercar da “millemila” cavalli ce ne sono tante, la 4S si ferma ben prima dei 500, ma è il modo in cui sono distribuiti che mi conquista ogni volta. Un crescendo costante, senza esagerare, ma con il piacere di sentire una bella spinta arrivare da dietro. Sterzo, sospensioni elettroniche, telaio e trazione integrale lavorano quasi in simbiosi e non riesco a trovarle un vero difetto guidandola su strada (per la pista c’è ben altro in casa Porsche). Una volta aperta la capote, poi, godo da solo o in compagnia di tutto quel piacere di soffermarsi sul sound del motore, sul sole che bacia il viso e il vento che lambisce il corpo a regalare emozioni mai sopite, che purtroppo posso vivere di rado. La 911 4S Cabrio sarebbe la mia macchina perfetta, anche con i figli a carico (loro si siedono dietro…). Un’auto che sa essere delicata o graffiante e che asseconda perfettamente le mie voglie da dinamico padre di famiglia o… gentleman driver. Se mai potessi permettermela non ci penserei due volte a staccare l’assegno giusto. La farei grigia con capote blu e interni blu. Il mio sogno fin da ragazzo che, temo, rimarrà tale. Oggi mi accontenterei di poterla (ri)guidare per le pagine di Motorbox.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/12/2023