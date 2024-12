Auto dell'anno 2024: le nomination di Lorenzo

Quali modelli proporrà il nostro eroe (...) per il "Car of the Year" by Motorbox? Tra citycar e SUV, c'è solo l'imbarazzo della scelta

Non mi dite che non siete impazienti di conoscere le mie preferenze: eravate incollati al pc in trepidante attesa. Ahah scherzo, mi sembra di udire un sonoro e corale ''chissenefrega dell'Auto dell'anno 2024 secondo Lorenzo'', d'altra parte abbiate comprensione, è una tradizione che va rispettata.

Per una volta sola in 365 giorni, possiamo parlarci addosso, oppure no? Tranquilli, sarà rapido e indolore.

Dunque, vedo che il mio amico Emanuele ha battezzato cinque auto di cinque categorie diverse. Dovrei farcela.

Ah, niente dati tecnici: dopo 12 mesi a ripetere a pappagallo cifre espresse in gnutopernmetro o chilovattorapercentochilometri, sono un pelo stanchino. Quindi, la risolvo con i link ai contenuti ''seri''.

Vince nuova Citroen C3. Se non altro, perché nel momento in cui scriviamo (un bel ''plurale maiestatico'' ci sta) è l'auto da città che costa meno.

Nuova Citroen C3 Hybrid, citycar ''smart''

No dai, non è solo a causa del prezzo. Casomai, a causa del suo rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico, è il rapporto prezzo-qualità-design-tempismo-allestimento-motorizzazioni, che a mio avviso fa di lei un prodotto di belle speranze.

SMART CAR DI NOME E DI FATTO

Dimensioni contenute, ma interni spaziosi oltre che tecnologici. Un bel musetto come biglietto da visita, le sospensioni Citroen Advanced Comfort proposte di serie, che fanno della nuova edizione della storica utilitaria francese il classico tappeto volante in miniatura.

Citroen C3 Hybrid Max, gli interni

Su una piattaforma arrangiata un po' in economia (Smart Car, vedi anche nuova Grande Panda), Stellantis estrae un coniglio dal cilindro anche perché accetta di declinare C3 in 3 motorizzazioni: benzina, full electric, ora anche mini-ibrida.

Farai strada, piccola. Che te lo meriti.

Nuova Opel Frontera

Com'è che direbbero, quegli antipatici che sanno a memoria centinaia di proverbi? Ah sì, che la mela non cade mai lontano dall'albero. Non so se il proverbio col contesto ci azzecca, era per dire che nuova Opel Frontera nasce su una variante lievemente deformata del progetto di C3 medesima. Col vantaggio che, se non lo sai, non te ne accorgi affatto. Sì, nuova Fronterà sprizza personalità e furbizia.

CITYSUV FORZA 7

Furbizia perché il crossover tedesco è uno dei rari esempi di SUV compatto a 7 posti, e poco importa se in formato 7 posti il bagagliaio ospita giusto un... poster.

A illuminarmi è stata mia sorella, che accompagna tutti i giorni figlioletto e (tanti) amici al campo per l'allenamento, alla merenda, al catechismo, etc. ''Cerco un'auto che scarrozzi avanti e indietro un sacco di bambini 10 volte al giorno, non mi serve il bagagliaio!''.

Bingo.

Nuova Opel Frontera: a 5 o a 7 posti

7 posti a parte, ma anche 5 posti quando invece la sorella va al supermercato (per sfamare figlioletto e amici, ovvio), nuova Opel Frontera è un super mini SUV indovinato sia perché è piacevole a guardarsi, sia perché a sua volta lascia liberi di guidarlo a benzina, ''a elettrico'', o un po' a benzina e un po' in elettrico (mild hybrid 48 volt).

Infine, perché costa poco pure lui. Pazienza se il Frontera originale era tutt'altra roba.

Qui viene il difficile, perché le elettriche non è che le detesto. Non le ho manco in nota proprio. Ok, ho esagerato, infatti nuova Renault 5 mi ha in realtà trasmesso buone vibrazioni.

Renault 5 E-Tech Electric

EV(VIVA) LA SPORTIVA

Poiché non sono abbastanza anziano da aver vissuto di persona l'epopea della R5 originale, non è il fascino retrò che mi colpisce. È proprio che la citycar francese manifesto della patriottica Renaulution mi piace da osservare. Punto.

Se la fisso, quasi mi viene spontaneo rivolgerle la parola, tanto il suo musetto ha tratti antropomorfi.

Super sono anche gli interni: più spaziosi delle aspettative, tecnologici e originalissimi come da aspettative, ma anche semplici da governare, anche per tester analogici come il giovane vecchio Lorenz.

Renault 5 E-Tech Electric, gli interni

Last but not least, il feeling di guida: sospensioni posteriori Multilink, sterzo preciso, e anche un mattoncino di citycar (le batterie-zavorra) si guida come una supermini vecchia maniera.

No, questa non costa poco. Non costerà poco, in termini assoluti, nemmeno la variante short range, checché ne dicano. Un problema di chi la vorrà comprare. Io la ho solo recensita.

La quota mercato delle ''giardinette'' sul mercato auto Italia è pari alla quota di superficie che nello Stivale occupa la Repubblica di San Marino, quindi guido sempre volentieri nuove station wagon. Mettici che Audi A5 Avant è una wagon che tende alla sportback, sì insomma è un buon esempio di SW ''2.0''.

Audi A5 Avant

SEXY WAGON

La linea è moderna, un mix di sensualità, virilità e - come si usa dire - dinamismo (giuro, è la prima e l'ultima volta che ricorro a questo termine, che non vuol dire niente).

La motorizzazione diesel mild hybrid che equipaggia l'erede di Audi A4 Avant, inoltre, è a mio avviso quanto di più indovinato non solo per chi chiede spazio di carico e alto senso di rappresentanza, ma anche e soprattutto per chi colleziona ticket di pedaggio e ricevute di caffè ristretti in autogrill un giorno sì e l'altro pure.

Audi A5 Avant, gli interni

Bassi consumi, uniti a coppia e potenza da 2 litri diesel tutto di un pezzo, uniti a una punta di elettrificazione che fa tanto manager dal cuore verde.

D'accordo nuova Audi Q5, un SUV spettacolare. Ma anche A5 Avant ha un perché, maledizione.

Pronti, via, scaraventato in pista, per giunta intento ad armeggiare con la videocamera nel tentativo di testimoniare l'esperienza. E con Toyota GR Yaris, l'esperienza è sempre un po' speciale.

Toyota GR Yaris 2024

UNA GUIDA DA MANUALE

La ''ristampa'' di una delle superstiti dello sbiadito campionato delle hot hatch propone anche il cambio automatico: per aumentare il coefficiente di difficoltà, il nostro eroe tuttavia pesca un esemplare col cambio manuale e tra i cordoli (anzi, molto lontano dai cordoli) di uno sperduto circuito nei pressi di Lione (non chiedetemi perché il test drive si svolge proprio lì) abbassa un giro dopo l'altro il recordo negativo della pista, facendosi doppiare anche da una coppia di turisti tedeschi in infradito.

Toyota GR Yaris 2024, col manuale serve massima... concentrazione

Provvidenziale autoironia a parte: guidare un mostriciattolo da quasi 300 cv, felicemente ''analfabeta elettrico'' e pieno zeppo di funzioni per gestire le reazioni del motore e del telaio, è un'occasione che capita con sempre minore frequenza.

Ma che risveglia il gusto di una guida artigianale e ancora autentica, di un rapporto uomo-macchina più conflittuale, ma sincero. Capiamoci: elettronica, GR Yaris ne è praticamente piena zeppa. Ma hai la sensazione che a guidare sei ancora tu.

Alla faccia dell'intelligenza artificiale e della ignoranza naturale che affliggerà l'automobilista del futuro, se la direzione è quella che stiamo imboccando. Viva la intelligente ''ignoranza'' di GR Yaris.

Toyota GR Yaris, la supercompatta a... spazzola!

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/12/2024