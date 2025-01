Auto dell'anno 2024: le nomination di Mario

Non avrei mai pensato che nella mia lista delle Top 5 auto 2024 avrei inserito ben tre auto elettriche. Non che sia contrario alle auto elettriche per partito preso, ma trovo che ancora oggi non sia stata raggiunta l’equivalenza funzionale con le auto termiche. Il problema della autonomia appena si esce dalle porte cittadine è ancora, per me, un ostacolo, mi sento io al servizio dell’auto e non il contrario. Ma le elettriche che ho scelto offrono qualcosa in più. Tra queste, modelli come la Hyundai Ioniq 5N, che unisce il piacere di guida al comfort, rappresentano un punto di svolta. Nonostante i limiti dell'autonomia, queste vetture elettriche spiccano per prestazioni, silenziosità e tecnologia, rendendole un'esperienza unica. Scopri le categorie: SUV, citycar, fuoristrada e persino auto senza patente.

In pista con la Hyundai Ioniq 5N

La Hyundai Ioniq 5N stravolge il paradigma dell’auto elettrica, è silenziosa e comoda come tutte le elettriche, soffre dei problemi di autonomia come tutte le elettriche, ma si può trasformare in un giocattolo che poco ha da invidiare a una super sportiva ICE (Internal Combustion Engine).

HYUNDAI 5N: SOUND E CAMBIO, TUTTO FINTO MA REALISTICO

Una elettrica che si trasforma in una super sportiva termica, sì, ma è tutto straordinariamente finto. Finto è il rombo e finto è anche il cambio, ma le sensazioni che ho provato anche in pista sono maledettamente vere.

Il sound è ben accordato, ma sarebbe niente se non fosse accoppiato a logiche elettroniche che riproducono con incredibile realismo le logiche di un vero cambio sequenziale, dal limitatore alla scalata non accettata, dal colpo nella schiena nelle cambiate al limite al freno motore in staccata. Una magia così me la sarei aspettata da un marchio sportivo, magari su una Porsche Tycan, non su una Hyundai, marchio generalista per eccellenza.

Ford Bronco: in offroad si può anche sganciare la barra stabilizzatrice

Il vecchio Bronco non è mai arrivato in Italia e la sua sagoma inconfondibile rimane soltanto una icona automobilistica vista in decine di film e telefilm americani. In Italia non fa breccia come la sagoma della Jeep Wrangler, presente sulle nostre strade dallo sbarco degli alleati fino alla sua ultima evoluzione. Ma è sicuramente un’auto di grande fascino per chi apprezza il genere, degna concorrente della più nota Jeep con cui, non a caso, l’abbiamo messa a confronto in testa a testa senza esclusione di colpi, è come trovarsi davanti un attore famoso visto soltanto su schermi grandi e piccoli.

LA FORD BRONCO SI GUIDA DAPPERTUTTO

La inserisco tra le mie preferite del 2024 perché è un’auto con un carattere forte, su cui salgo e mi viene da sorridere. Perché mi piace guardarla, nel suo bel verdone con cui arriva vestita in redazione. Perché quando sono al volante il suo V6 da 335 cavalli abbinato al cambio a 10 marce completano il quadro di un’auto diversa da guidare e da abitare. È in questa lista perché alla fine della prova il distacco non è stato facile. Unica consolazione: ho visto meno frequentemente il benzinaio…

Renault 5 E-Tech Electric

Il suo stile spaccava negli anni 70 e 80, e spacca ancora oggi nella sua riedizione moderna. Sembra che per disegnare una bella auto, dalla personalità forte, spesso l’unica soluzione sia ricorrere alle linee del passato, ma chi lo ha fatto lo ha fatto davvero bene. La Renault 5 è bella dentro e fuori, con una cura del dettaglio estetico davvero senza economie. E sua sorella Renault 4, in arrivo quest’anno, non è da meno.

RENAULT 5: PECCATO SIA ELETTRICA

Da un lato sì, peccato perché se Renault riesce a vendere una elettrica a prezzi non scandalosi, una R5 con motore a benzina sarebbe stata bella e abbordabile per molti, e non soltanto per una questione di prezzo. Infatti, la R5 riesce in una impresa non sempre facile, quella di mettere insieme due aggettivi che spesso non si combinano, bello e intelligente.

Perché anche in questo caso, problemi di autonomia autostradale a parte, guidare la Renault 5 è un vero piacere sia per le sue doti elettriche sia per le sue doti di telaio, rendendo la guida facile e agile. E abitarla è un piacere.

Alla guida della Fiat Topolino

La strada l’ha aperta sua cugina francese, la Citroen Ami, proponendo una microcar elettrica al prezzo di uno scooterone, e nemmeno tanto one, con due posti e la possibilità di guida già da 14 anni con patente AM. Al brutto francese che piace di Ami la Topolino risponde con lo stile italiano che si rifà alla vecchia Fiat 500, vestito in un verdino mela che nel traffico si fa notare. Costa di più della Ami, ma da quante ne vedo in circolazione a Milano, mi pare non sia un problema.

FIAT TOPOLINO: MICROCAR ELETTRICA MINIMALISTA

Un telaio minimal vestito da scocche di plastica uguali sui due lati, un motore poco più grande di quello di una lavatrice e una batteria. Sedili ridotti all’osso e l’impianto di climatizzazione (quasi) completamente assente. L’infotainment? Portatevelo da casa… Più minimal di così riesco a pensare davvero poco, ma con Topolino in città vai ovunque, anche nella maggior parte delle ZTL, e la probabilità di trovare posteggio aumenta vertiginosamente rispetto anche a una city car. Ti cuoci d’estate e viaggi con i guanti e il cappello d’inverno, ma la sua praticità è impagabile. L’unica concorrente vera tra le microcar è proprio Ami, che è in arrivo con un bel restyling...

Jeep Avenger e-Hybrid

Non c’è nulla da dire, a Jeep la Avenger è venuta davvero bene: è una Jeep nello stile ed è originale e inconfondibile senza essere vistosa. Non è soltanto un oggettino davvero ben disegnato, ha anche dimensioni giuste per l’avventura nel traffico cittadino come per i lunghi safari autostradali. Compatta all’esterno come per lo spazio che mette a disposizione per ospiti e bagagli. Riesce anche ad appannare il fascino di sua cugina Fiat, la 600, con cui condivide il telaio e il bel disegno, ma non le preferenze di pubblico.

JEEP AVENGER: IL PERFETTO MILD-HYBRID

A un bel telaio, facile, reattivo e veloce nel divincolarsi anche nel traffico da videogame, Avenger abbina, oltre alla versione elettrica, l’ottimo mild hybrid a tre cilindri, sì quello di famiglia, che in passato ha creato tanti problemi per la cinghia di distribuzione ora sostituita da una indistruttibile catena. Risolto questo problema, il tre cilindri fa il paio con il telaio per prontezza e reattività, aggiungendo consumi da monaca di clausura. Un piacere da vedere e da guidare (ma non dimenticate la Fiat 600…).

Pubblicato da M.A. Corniche, 10/01/2025