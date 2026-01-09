Sorpresa! Auto dell'Anno non è un SUV, è una coupé

Nuova Mercedes CLA precede Skoda Elroq e Kia EV4 e il Car of the Year torna alla Stella dopo oltre mezzo secolo. La classifica

La tecnologia, il prestigio, le performance. Soprattutto, la bellezza. Mercedes CLA vince il premio Auto dell'Anno 2026 perché è la più sensuale, e non c'è SUV o crossover che tenga, stabiliscono i giurati.

Al Salone di Bruxelles 2026, la berlina coupé della Stella viene incoronata Car of the Year 2026 battendo di slancio tutte le altre sei concorrenti in finale, ovvero Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Renault 4 e Škoda Elroq. Quasi tutte SUV/crossover, per l'appunto.

Nuova Mercedes CLA, Car of the Year 2026

La 63a edizione del celebre concorso che elegge la regina del mercato auto europeo riporta dunque sul gradino più alto del podio un marchio premium. CLA succede a Renault 5 E-Tech, Car of the Year 2025, e soprattutto riporta in casa Mercedes un trofeo che mancava dal 1974, quando a vincere fu Mercedes 450 SE/SEL.

Car of the Year 2026: la classifica

1. Mercedes CLA 320 punti 2. Skoda Elroq 220 punti 3. Kia EV4 208 punti 4. Citroen C5 Aircross 207 punti 5. Fiat Grande Panda 200 punti 6. Dacia Bigster 170 punti 7. Renault 4 150 punti

Con 22 preferenze, Mercedes-Benz CLA è il modello che ha ricevuto il maggior numero di primi posti dai giudici (59 giurati da 23 Paesi europei), seguita da Citroën C5 Aircross (15) e Fiat Grande Panda (9).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/01/2026