Auto dell'anno 2024, il verdetto del concorso "ombra" Motorbox

Prima che il 2024 sia definitivamente un ricordo sbiadito, eccoci qui a tirare le somme e a incoronare la ''nostra'' speciale ''Auto dell'anno''.

Se le nostre nomination vi hanno appassionato, ne siamo felici. Se vi hanno lasciato indifferenti, fa lo stesso. Se assegnate più autorevolezza al concorso ufficiale del Car of the Year, beh, qui trovate i risultati. Mica ci offendiamo.

Tanto, a Motorbox, non avremmo comunque fatto a meno di trovarci un pomeriggio per discutere (animatamente) su quale fosse la regina della stagione appena conclusa. È un'ossessione, l'auto, per noi altri. Se così non fosse, beh... Motorbox non avrebbe qualche cosa come 27 primavere alle sue spalle.

Quindi, chi è l'Auto dell'anno, a questo giro, per i membri della redazione auto? Forse un SUV compatto? La ''solita'' full electric di belle speranze? Siamo buoni e vi risparmiamo un report sui dibattiti preliminari (nessuno si è fatto male). Andiamo dritti al sodo, andiamo al podio. Dal gradino più vicino a terra, a quello più vicino al cielo.

Ti sintonizzi solo adesso col nostro concorso? Può tornarti utile, per comprendere meglio il verdetto, consultare le candidature espresse da Mario, da Emanuele, da Alessandro e da Lorenzo. Ehi, sono fior di esperti che il mondo ci invidia!

Dopo un civile colloquio durante il quale Mario e Emanuele quasi arrivano alle mani, alla fine al terzo posto chiude lei, Hyundai Ioniq 5 N, l'auto elettrica che stravolge il concetto di auto elettrica.

Ioniq 5 N, mi prendi in giro?

Alla guida di Hyundai Ioniq 5 N ti diverti come un matto

Eh già perché l'iterazione più sportiva della già di per sé insolita EV coreana, una mezza via tra una berlina compatta e un crossover, ma dagli interni ultra-spaziosi, mette tutti d'accordo (inteso: tutti noi, che a Motorbox pasticciamo di auto) grazie a una inebriante combinazione di comfort e performance.

Sì, ma non è solo una questione di cavalli, o di assetto sportivo: quel che spiazza, dell'arma letale Hyundai col silenziatore, è che delle sportive termiche quasi si prende gioco. Il sound è finto, il cambio sequenziale è finto. Ciò che conta, è che su strada e soprattutto in pista, è una libidine. Reale.

Hyundai Ioniq 5 N: più che un posto guida, una... postazione

Vallo a dire a Hyundai Ioniq 5 N, che le elettriche son tutte uguali. Vuoi tu, Costruttore auto, vendere un'elettrica di personalità che buca lo schermo? Beh, guarda, guida e impara.

Medaglia d'argento per un'altra full electric come nuova Renault 5 (guarda caso, Car of the Year 2025) che a sua volta spezza la monotonia, quella delle EV di nuova generazione tutto tech ma poco charme, che rischia di dar vita a un clone dopo l'altro.

Renault 5 E-Tech, ''Miss'' citycar elettrica

Nuova R5: R come Retro-futuristica

Vi sfidiamo a sostenere che non sia la citycar più bella mai prodotta negli ultimi cinque anni, facciamo pure degli ultimi dieci. Forme del passato rimasterizzate in chiave progressista, interni digitali ma confezionati così bene da assumere un'aria molto umana. Sarà che il quadro strumenti digitale riprende la forma del quadrante originale, sarà per il balconcino lato passeggero, sarà per l'assistente vocale, Reno, che fa troppo ridere. Sali su R5 e ti sembra di rientrare a casa, anche se la tecnologia non è il tuo forte.

Renault 5 E-Tech Electric, interni spassosissimi

Bella, ma anche brava. Sospensioni posteriori Multilink, sterzo preciso, passo e sbalzi brevi: perfetta per la città, ma adatta anche ad assaporare qualche mini-brivido su e giù per i tornanti.

Ha poca autonomia? Chissenefrega, mica te la compri per fare Milano-Napoli andata e ritorno ogni tre giorni, te la compri per raggiungere l'ufficio che è a tre o quattro fermate di metro (ma la metro, no). Costasse meno, avrebbe vinto lei anche per noi. Comunque arriva presto una versione un pelo più accessibile.

Nuova R5 è troppo giusta per essere (solo) elettrica. Dài, Renault, che aspetti?

Nuova Citroen C3. Elettrica, a benzina, ibrida

Razionalità al potere, quindi è Citroen C3 (seconda classificata al Car of the Year 2025) che sbanca il jackpot. Spieghiamo pure il perché (e che è, un interrogatorio?).

A noi piace guidare, a noi piace giocare con i gadget tecnologici, a noi piace improvvisarci severi critici d'arte. A noi, però, succede pure che viviamo in un posto di nome Italia, e che appeso alla parete abbiamo il nuovo calendario 2025. Cioè un anno che non sarà molto diverso dal 2024. Cioè un anno in cui l'utente medio è costretto a soffocare buona parte dell'eros, per far suo malgrado prevalere il suo lato... cinico.

Nuova C3 perché ne sa di tutto un po'

La nuova generazione della storica citycar francese non è affatto una seconda scelta, o un compromesso. Certo, non possiede nulla di trascendentale. Carina, ma non conturbante. Moderna come equipaggiamento, ma c'è di meglio. Comoda di sospensioni, ma mica è un tappeto volante. Esprime tre motorizzazioni (EV, benzina e mini-ibrida), ma è ciò che sanno fare tante altre competitor. E allora, perché vince?

Nuova Citroen C3 è quel che ci vuole. Oggi

Vince lei perché propone tutto questo al prezzo delle utilitarie di una volta (o quasi). In quella comfort zone tra i 15 i 20 mila euro, di auto da città come C3 non se ne trovano. In tempi di vacche magre, ma listini sempre più ciccioni, la classica formula value for money vale mille. E in fondo, se la guardi bene (anche quando lei non ti vede), puoi persino innamortarti.

Nuova Citroen C3. E fu amore vero

