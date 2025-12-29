Nissan GT-R off-road: quando la supercar si da allo sterrato

La Nissan GT-R (guarda la Nissan GT-R 2023) non è un’auto che passa inosservata, ma questa versione off-road spinge l’audacia a un livello che potrebbe lasciare sbalorditi anche i fan più convinti della supercar giapponese.

Una GT-R che si ispira a Porsche e Lambo

Il proprietario stesso, o qualche fortunato che ha a disposizione una R35 del 2010, ha certamente messo l’occhio su progetti come Porsche 911 Dakar (guarda la Porsche 911 Dakar) e Lamborghini Sterrato (guarda la Lamborghini Huracán Sterrato) e ha deciso che anche la Nissan GT-R in questione meritava una declinazione più impegnativa.

Nissan GT-R off-road: dettaglio su cerchi in lega leggera, parafanghi in plastica grezza e luci supplementari

Base 2010, risultato da film d’azione

L’auto di partenza è una GT-R del 2010, anche se l’aspetto finale ricorda più un oggetto di scena cinematografico da inseguimento nel deserto che sportiva pronta per un track day. I parafanghi anteriori e posteriori avvitati sono più larghi, le barre longitudinali e i LED ausiliari montati sul paraurti e sul tetto cambiano radicalmente la percezione della “bestia” giapponese.

Nissan GT-R off -road: l'abitacolo rimane sostanzialmente invariato rispetto all'originale

Sospensioni rialzate e dettagli off-road

La modifica più evidente riguarda le sospensioni, rialzate di 120 mm grazie a molle dedicate, che donano alla GT-R un aspetto decisamente più imponente. I cerchi in lega a sette razze di serie sono ora abbinati a pneumatici fuoristrada più robusti. Sul tetto trova posto anche una ruota di scorta di dimensioni normali, dettaglio che rafforza ulteriormente il look off-road.

Nissan GT-R off-road: motore portato a 600 CV e assetto rialzato0 di 120 mm

Trazione integrale e prestazioni intatte

Grazie al sistema di trazione integrale Attesa ET-S di serie e all’altezza da terra aumentata, questa Nissan GT-R dovrebbe affrontare ghiaia e sterrato con relativa facilità. Le prestazioni, però, non sono state sacrificate: il V6 biturbo da 3,8 litri è stato potenziato fino a 600 CV, lo stesso valore della GT-R Nismo più potente.

Nissan GT-R off-road: lo stesso esemplare già apparso sul web ma con carrozzeria mimetica

Unicità che non convince il mercato

L’auto ha percorso 54.237 km, un chilometraggio contenuto per un veicolo di 15 anni, ed è in vendita a 99.500 euro presso il concessionario olandese Prins (qui, l'inserzione su Prins).L’auto era stata già vista sul mercato dell’usato dal 2020 con una pellicola mimetica che nel frattempo è stata rimossa. Guardate il video su YouTube per scoprire l'elaborazione della supercar giapponese.

Modello con pochi chilometri all'attivo

Negli ultimi cinque anni, ha percorso solo 7.700 km, anche se, a quanto pare, è stata messa in vendita a intermittenza durante questo periodo apparendo spesso nelle inserzioni in Olanda.

Il prezzo supera quello di una GT-R standard della stessa annata, forse spiegando perché questo esemplare unico non abbia ancora trovato un acquirente. Un caso che dimostra come l’esclusività, da sola, non garantisca il successo commerciale. Voi cosa ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/12/2025