Il Cavatappi di traverso con l'Impreza STI: il video POV vi gaserà a mille

Buon sangue non mente e Max McRae, nipote dell'indimenticabile Colin McRae, ha dato spettacolo all'evento Velocity Invitational (quello che ha rimesso Mario Andretti al volante di una Formula 1). Al volante di una Subaru Impreza WRX STI da rally appartenuta a Travis Pastrana, il giovane McRae ha affrontato il mitico Cavatappi di Laguna Seca in modo particolarmente spettacolare e il video POV che trovate qui sotto vi farà sentire un pochino mitici quanto lo è stato lui.

LA MANOVRA AL RALENTI Come si vede il curva e controcurva non avviene in un'unica manovra. Max intraversa l'Impreza con molto anticipo, facendola serpeggiare in staccata e ne stabilizza l'imbardata per percorrere la piega a sinistra con lo sterzo praticamente fermo, poi la butta dentro sulla curva a destra (segue ulteriore controsterzo, ovviamente). Lo scollinamento e la velocità richiedono azioni particolarmente rapide e precise sul volante. Per rendervi conto ancora meglio della manovra, guardate il video del passaggio ripreso dall'esterno.

TI PORTA AL CENTRO DELL'AZIONE Dite la verità: chi non ha mai sognato di fare una cosa così in prima persona? Non so voi, ma grazie alla GoPro montata sul casco del pilota il video mi porta direttamente al centro dell'azione e ho quasi l'impressione di essere io al volante. E guardare questo filmato mi gasa a mille.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2022