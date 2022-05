Prodrive P25, risorge la gloriosa Impreza WRC. Il primo teaser

Sarà ancora più potente, più leggera, ancor più tecnologica. Dentro di sè, lo spirito immortale di un modello che per chi ama i rally è un totem da adorare. Prodrive sta lavorando a un restomod della Subaru Impreza, e non un'Impreza qualsiasi. Dietro la sigla P25 si nasconde l'omaggio per il 25° anniversario dell'Impreza in configurazione World Rally Car. Prodrive P25 per forti emozioni. Ecco l'annuncio sui social.



FORMULA MAGICA La società di consulenza ingegneristica e automobilistica con sede a Banbury annuncia che P25 sarà ancor più performante della sua ispirazione, che per la precisione è Impreza 22B, un'auto in edizione limitata creata da Subaru nel 1998 per commemorare i suoi successi negli sport motoristici. Monterà una versione da 2,5 litri dell'iconico motore a quattro cilindri ''boxer'' da più di 400 CV, nonché un cambio semiautomatico a sei marce con controller del cambio al volante, una caratteristica che in realtà non comparve sull'Impreza WRC fino alla sua terza stagione di competizioni.

SQUADRA CHE VINCE Della sua nuova creazione, Prodrive prevede di costruire 25 esemplari presso la propria sede dell'Oxfordshire. La scocca, che farà ampio uso di fibra di carbonio, è disegnata dal leggendario designer Peter Stevens, l'uomo dietro il look della prima Impreza WRC. Mentre lo sviluppo dell'auto è guidato da David Lapworth, cioè il manager del progetto originale. ''Volevamo migliorare tutto ciò che ha reso la 22B Impreza così speciale'', afferma il presidente di Prodrive David Richards. ''Stiamo applicando la tecnologia più recente per creare la nostra interpretazione moderna di un'auto che ha stabilito un posto nella storia dell'automobilismo''.

Subaru Impreza 22B, l'originale del 1998

COMING SOON Prodrive P25 farà il suo debutto al Goodwood Festival of Speed ​​di giugno. L'azienda non ha specificato il prezzo, ma sta già accettando manifestazioni di interesse e afferma che la prima delle 25 auto sarà consegnata ai clienti entro la fine del 2022.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/05/2022